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Самарцы смогут слетать в Москву за 499 рублей

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лоукостер "Победа" с 4 по 6 октября проводит распродажу 50 тысяч авиаблетов за 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов. Уже сегодня на сайте авиакомпании можно купить билеты из Самары в Москву за 499 рублей. В Краснодар и Ростов-на-Дону можно слетать за 998 рублей, а из Москвы в Самару — за 999 рублей.

Новый минимальный тариф 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов заменит тариф 999 рублей. Снижение минимальной стоимости билета стало возможным благодаря новым правилам провоза багажа, сообщают в авиакомпании. Таким образом теперь клиенты лоукостера могут отказаться от обязательной ранее услуги провоза 10 кг зарегистрированного (сдаваемого в багажный отсек) багажа и сэкономить на перелете. По новым правилам в невозвратном тарифе включен только сам перелет и провоз ручной клади.

Билеты по новому минимальному тарифу доступны для рейсов с вылетом в период с 29 октября 2017 года до 24 марта 2018 года. 6 октября в 23:59(мск) "Победа" остановит распродажу. Приобрести билеты по максимально выгодной цене можно на официальном сайте авиакомпании.

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