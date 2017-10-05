Как провести осенние каникулы с максимальной пользой?

Как организовать каникулы школьника так, чтобы он провел их и интересно, и полезно? Таким вопросом родители задаются несколько раз в год. Один из отличных вариантов предлагает санаторий "Самарский", где ребенок может и отдохнуть, и оздоровиться, и развлечься.

Не секрет, что школьные нагрузки являются причиной переутомления, повышенной раздражительности, плохого сна, снижения работоспособности. Ребенку приходится подолгу сидеть за уроками, а такой сидячий образ жизни отрицательно сказывается и на осанке. Поэтому дни школьных каникул — лучшее время для укрепления здоровья школьника.

С целью профилактики простудных заболеваний, нарушений осанки, снятия усталости при повышенных нагрузках в школе санаторий "Самарский" разработал специальные программы "Мать и дитя" для отдыха с детьми от 3 до 14 лет. Проходя оздоровление по этим программам юные пациенты забывают о частых простудах, заболеваниях позвоночника и желудочно-кишечного тракта. Ингаляции с травами, кислородные коктейли, спелео- и фитотерапия, различные виды массажа, теплолечение и приятное щадящее вытяжение позвоночника — все эти процедуры позволяют укрепить здоровье и повысить иммунитет ребенка, не вызывая дискомфорта.

При этом лечению посвящена только первая половина дня, а вторая отдана во власть развлечений. Юные гости санатория с удовольствием исследуют лабиринты детского городка и детской комнаты. По вкусу ребятам приходится и специально разработанное детское меню.

Вдвойне приятно, когда приобрести такие программы можно с существенной скидкой от обычной цены. Так, при покупке путевки "Мать и дитя" от 5 дней с 25 сентября по 5 ноября 2017 года предоставляется специальная скидка в 15% по акции "Осенние каникулы". Даты заезда: с 25 октября по 5 ноября включительно.