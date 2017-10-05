Beauty-выставка "Шарм-Profi" распахнула свои двери в Самаре

В тринадцатый раз в ВК "Экспо-Волга" состоялось открытие самой ожидаемой выставки профессиональной красоты "Шарм-Profi". Проект собрал на одной площадке более сотни компаний из различных регионов России, а также гостей из-за рубежа.

Выставка только началась, но зал "Экспо-Волги" уже полон специалистами и ценителями красоты, шарма и стиля. "Шарм-Profi" — это уникальный проект для профессионалов в области косметологии, массажа, искусства макияжа, маникюра и парикмахерского дела, для всех специалистов, которые хотят расти и совершенствоваться, чтобы делать мир прекрасным.

На протяжении четырех дней проекта организована масштабная, насыщенная деловая программа с участием прославленных специалистов: гостей ждут тренинги и мастер-классы от лучших профессионалов в своей области, региональные этапы нескольких всероссийских чемпионатов в режиме "non-stop". Подробности по мероприятиям — на сайте проекта: www.sharmprofi.ru.