В этом году в Крым слетало на 21% меньше туристов из Самарской области

В четверг, 5 октября, в ходе круглого стола руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев подвел итоги весенне-летней туристической кампании.

Он сообщил, что в связи с открытием Турции для организованных туристов, это направление выбрали большинство отдыхающих из региона — 128 тыс. человек.

"Направление Крым снизилось на 21%, туда слетало 20,5 тысячи человек. Сочи — минус 12%. Около 30 тысяч туристов слетали на курорты Краснодарского края", — сообщил он.

При этом стоит отметить, что значительная часть отпускников добирались до российского юга на поездах и автомобилях.

В этом году в летний сезон произошло увеличение туристического потока в Санкт-Петербург. Из Самары в культурную столицу вылетело 65 тыс. человек, что на 70% больше показателей прошлого года. Полеты в Москву совершили 315 тыс. человек.