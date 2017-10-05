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Отдых

В этом году в Крым слетало на 21% меньше туристов из Самарской области

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 октября, в ходе круглого стола руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев подвел итоги весенне-летней туристической кампании.

Он сообщил, что в связи с открытием Турции для организованных туристов, это направление выбрали большинство отдыхающих из региона — 128 тыс. человек.

"Направление Крым снизилось на 21%, туда слетало 20,5 тысячи человек. Сочи — минус 12%. Около 30 тысяч туристов слетали на курорты Краснодарского края", — сообщил он.

При этом стоит отметить, что значительная часть отпускников добирались до российского юга на поездах и автомобилях.

В этом году в летний сезон произошло увеличение туристического потока в Санкт-Петербург. Из Самары в культурную столицу вылетело 65 тыс. человек, что на 70% больше показателей прошлого года. Полеты в Москву совершили 315 тыс. человек.

Теги: Мальцев Михаил туризм Самарская область

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