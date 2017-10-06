С начала года самарский Роспотребнадзор забраковал 747 кг мяса и птицы

За девять месяцев 2017 года Управление Роспотребнадзора по Самарской области провело проверки 168 объектов продажи мясной и птицеводческой продукции. В ходе проверок специалисты выявили 172 нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Сообщается, что нарушения относились к неудовлетворительному санитарно-техническому состоянию и содержанию помещений, нарушению правил мытья инвентаря, несоблюдению условий хранения и сроков реализации пищевой продукции, нарушению требований при транспортировке и реализации мясной продукции.

На показатели безопасности отобрали и исследовали порядка 1,2 тыс. образцов мясной продукции, из них более 5% не соответствовало требованиям технических регламентов по микробиологическим и почти 2,5% по физико-химическим показателям. Содержание солей тяжелых металлов и генетически модифицированных организмов (ГМО) в исследованных образцах не превышало установленных гигиенических нормативов.

Кроме того Роспотребнадзор забраковал 33 партии мяса и птицы объемом 747 кг в связи с истекшим сроком годности или при отсутствии маркировки на потребительских упаковках и без товарно-сопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость.

За выявленные нарушения санитарного законодательства в сфере производства и оборота мясной и птицеводческой продукции составлено 125 протоколов об административном правонарушении. По 101 из этих протоколов вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафов на сумму 1 млн 135 тыс. рублей.