С начала года самарский Роспотребнадзор забраковал 747 кг мяса и птицы

За девять месяцев 2017 года Управление Роспотребнадзора по Самарской области провело проверки 168 объектов продажи мясной и птицеводческой продукции. В ходе проверок специалисты выявили 172 нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей.
Сообщается, что нарушения относились к неудовлетворительному санитарно-техническому состоянию и содержанию помещений, нарушению правил мытья инвентаря, несоблюдению условий хранения и сроков реализации пищевой продукции, нарушению требований при транспортировке и реализации мясной продукции.
На показатели безопасности отобрали и исследовали порядка 1,2 тыс. образцов мясной продукции, из них более 5% не соответствовало требованиям технических регламентов по микробиологическим и почти 2,5% по физико-химическим показателям. Содержание солей тяжелых металлов и генетически модифицированных организмов (ГМО) в исследованных образцах не превышало установленных гигиенических нормативов.
Кроме того Роспотребнадзор забраковал 33 партии мяса и птицы объемом 747 кг в связи с истекшим сроком годности или при отсутствии маркировки на потребительских упаковках и без товарно-сопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость.
За выявленные нарушения санитарного законодательства в сфере производства и оборота мясной и птицеводческой продукции составлено 125 протоколов об административном правонарушении. По 101 из этих протоколов вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафов на сумму 1 млн 135 тыс. рублей.
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Кто б устранил подачу воды в пос. Рощинский, которую не то чтоб пить, умыться, приготовить поесть? Унитаз смыть становится страшно. Вся таблица Менделеева присутствует и Роспортебнадзору наплевать,вода просто подается коричневая,глина,песок,грязь,разводы нефти,пора очередь занимать в морг,поидука Я заранее и запишусь, УК ООГУЖФ и Гл АДМИНИСТРАЦИИ наплевать на проблемы военного городка, отломаный кусок общества.
Эх Самара городок... Жителям необходимо было оценить город на ДВА БАЛЛА,более грязного и пыльного города Я еще не встречала,позор коммунальным службам и как можно не заниматься таковои службе как раньше было ЗЕЛЕНЬ СТРОЙ, или у нас только волнует Градоначальника чтоб ул Ленинградская да центр набережной имел благородный вид.... или Начальство на вертолетах на иаботу добираются и не видят что на перефирии творится,а уж про Зиму воооообще молчу так и хочется просить ГДЕ ДЕНЬГИ КУДА ИХ СПИСЫВАЮТ....