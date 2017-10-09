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Самарастат в сентябре зафиксировал нулевую инфляцию

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГа НЬЮС.
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Как сообщается на сайте ведомства, уровень инфляции (сводный индекс потребительских цен по Самарской области) в сентябре 2017 года составил 100,0%, в том числе:

— на продовольственные товары — 99,6%;
— на непродовольственные товары — 100,4%;
— на платные услуги — 100,0%.

С начала года индекс инфляции составил 100,4%.

Теги: инфляция Самарастат цены Самарская область товары услуги

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