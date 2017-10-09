Самарастат в сентябре зафиксировал нулевую инфляцию

Как сообщается на сайте ведомства, уровень инфляции (сводный индекс потребительских цен по Самарской области) в сентябре 2017 года составил 100,0%, в том числе:
С начала года индекс инфляции составил 100,4%.
Как сообщается на сайте ведомства, уровень инфляции (сводный индекс потребительских цен по Самарской области) в сентябре 2017 года составил 100,0%, в том числе:
С начала года индекс инфляции составил 100,4%.
Добрый день, Вадим я оказалась в той же ситуации хотелось бы узнать как обстоят ваши дела?
шаурмятни заполонят город )
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
— на продовольственные товары — 99,6%;
— на непродовольственные товары — 100,4%;
— на платные услуги — 100,0%.