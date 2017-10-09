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Права потребителя

В Самаре незаконно продавались сувениры с символикой FIFA

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГ НЬЮС.
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Управление ФАС по Самарской области возбудило дело по признакам нарушения требований закона о защите конкуренции. Поводом послужило заявление ООО "Агентство интеллектуальной собственности", которое представляет на территории РФ интересы Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA), в том числе по вопросам защиты права на использование товарных знаков FIFA, символики чемпионат мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Заявителю стало известно, что сеть киосков "Friend Coffee" (ООО "ФД Групп") реализует сувенирную  продукцию, маркированную товарными знаками FIFA. Было установлено что, ни FIFA, ни уполномоченные ею лица не заключали с ООО "ФД Групп" соглашения, дающее право использовать принадлежащие ей товарные знаки или символику спортивных соревнований, и никаким иным образом не выражали свое согласие на такое использование.

По результатам рассмотрения заявления в отношении ООО "ФД Групп" было возбуждено дело по признакам нарушения требований ст. 14.5 Закона о защите конкуренции.

Теги: FIFA УФАС Самара нарушения

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САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ 22 августа 2017 11:23 За четыре года питьевая вода в Самарской области стала вдвое чище

Кто б устранил подачу воды в пос. Рощинский, которую не то чтоб пить, умыться, приготовить поесть? Унитаз смыть становится страшно. Вся таблица Менделеева присутствует и Роспортебнадзору наплевать,вода просто подается коричневая,глина,песок,грязь,разводы нефти,пора очередь занимать в морг,поидука Я заранее и запишусь, УК ООГУЖФ и Гл АДМИНИСТРАЦИИ наплевать на проблемы военного городка, отломаный кусок общества.

Анна Арутюнова 28 июля 2017 06:50 Самара заняла 74 место из 100 в рейтинге по качеству работы коммунальных служб

Эх Самара городок... Жителям необходимо было оценить город на ДВА БАЛЛА,более грязного и пыльного города Я еще не встречала,позор коммунальным службам и как можно не заниматься таковои службе как раньше было ЗЕЛЕНЬ СТРОЙ, или у нас только волнует Градоначальника чтоб ул Ленинградская да центр набережной имел благородный вид.... или Начальство на вертолетах на иаботу добираются и не видят что на перефирии творится,а уж про Зиму воооообще молчу так и хочется просить ГДЕ ДЕНЬГИ КУДА ИХ СПИСЫВАЮТ....

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