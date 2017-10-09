В Самаре незаконно продавались сувениры с символикой FIFA

Управление ФАС по Самарской области возбудило дело по признакам нарушения требований закона о защите конкуренции. Поводом послужило заявление ООО "Агентство интеллектуальной собственности", которое представляет на территории РФ интересы Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA), в том числе по вопросам защиты права на использование товарных знаков FIFA, символики чемпионат мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Заявителю стало известно, что сеть киосков "Friend Coffee" (ООО "ФД Групп") реализует сувенирную продукцию, маркированную товарными знаками FIFA. Было установлено что, ни FIFA, ни уполномоченные ею лица не заключали с ООО "ФД Групп" соглашения, дающее право использовать принадлежащие ей товарные знаки или символику спортивных соревнований, и никаким иным образом не выражали свое согласие на такое использование.

По результатам рассмотрения заявления в отношении ООО "ФД Групп" было возбуждено дело по признакам нарушения требований ст. 14.5 Закона о защите конкуренции.