Рособрнадзор запретил прием в Самарскую гуманитарную академию

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по результатам проведенных проверок приостановила деятельность некоторых образовательных организаций.

В частности сообщается, что за неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в ЧОУ ВО "Самарская гуманитарная академия".

Напомним, что ранее образовательное учреждение было лишено государственной аккредитации по двум специальностям.