Рособрнадзор запретил прием в Самарскую гуманитарную академию

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по результатам проведенных проверок приостановила деятельность некоторых образовательных организаций.
В частности сообщается, что за неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в ЧОУ ВО "Самарская гуманитарная академия".
Напомним, что ранее образовательное учреждение было лишено государственной аккредитации по двум специальностям.
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Если выбирать интеллектуальный спорт, то лучше заниматься игрой Го. Это сбалансированней чем шахматы для развития логики и образного мышления. В Самаре вроде есть клуб Го.
Лучше начинать учиться с первого класса, потому как в старших уже не до этого, а музыкалку оканчивают к восьмому классу, - многие бросают из-за нагрузок, и дети в это время из более "мягкого пластилина" - легче лепить "Кабалевского".