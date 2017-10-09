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Отдых в России Отдых

РЖД распродает билеты в купе в фирменном поезде "Жигули" за 2 тыс. рублей

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 6 по 15 октября 2017 года пассажиры РЖД смогут приобрести билеты из Самары в Москву и из Москвы в Самару за 2099 рублей, сообщает Куйбышевская железная дорога. При этом в акции участвуют билеты с датой поездки до 2 ноября, кроме пятницы и воскресения.

Акционные цены действуют только на верхние полки купейных вагонов.

Теги: Самара Москва билеты акция транспорт РЖД

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