РЖД распродает билеты в купе в фирменном поезде "Жигули" за 2 тыс. рублей

С 6 по 15 октября 2017 года пассажиры РЖД смогут приобрести билеты из Самары в Москву и из Москвы в Самару за 2099 рублей, сообщает Куйбышевская железная дорога. При этом в акции участвуют билеты с датой поездки до 2 ноября, кроме пятницы и воскресения.

Акционные цены действуют только на верхние полки купейных вагонов.