В парке Гагарина закроют сезон фестивалей

В субботу, 14 октября в 12 часов в парке Юрия Гагарина состоится "Парк Фест. Закрытие сезона". Участниками отчетного фестиваля станут самые яркие события весенне-летнего сезона 2017 года. Парк представит несколько тематических площадок.

На автомобильной резиденции состоится выставка ретро-автомобилей и мото-техники. Все желающие смогут узнать об истории каждого автомобиля, тонкостях реставрации и обслуживания, сделать памятные фото. Будут представлены автомобили марок ВАЗ, УАЗ, ЗАЗ, Москвич, ГАЗ.

На главной сцене парка состоится большой "живой" концерт самарских коллективов разнообразных стилей и направлений. Конкурсы и подарки от ведущих "Радио-Самара-Максимум" дополнят праздник.

На сцене "Ракушка" ведущие танцевальные школы города проведут показательные выступления и мастер-классы для всех желающих. Персональные консультации профессиональных танцевальных тренеров и запись на обучение прямо на площадке.

Центральная аллея парка станет большим детским театром. Большая анимационная программа от Клоуна Сердечкина, ростовые куклы, праздничные постановки от театров "Витражи" и "Крылья" будут работать для детей всех возрастов и их родителей.

Также на территории парка будет работать маркет hand-made и еды.









