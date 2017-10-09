16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
В "Парк Хаусе" выступят Cheese People МегаФон приглашает самарцев "включиться" в цифровой День города Самарцев приглашают посмотреть на салют в честь Дня города с борта теплохода Какие развлечения в День знаний подготовили для школьников самарские ТРЦ В Самарской области меняются сроки нерестового запрета

Досуг Отдых

В парке Гагарина закроют сезон фестивалей

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 56
Версия для печати

В субботу, 14 октября в 12 часов в парке Юрия Гагарина состоится "Парк Фест. Закрытие сезона". Участниками отчетного фестиваля станут самые яркие события весенне-летнего сезона 2017 года. Парк представит несколько тематических площадок.

На автомобильной резиденции состоится выставка ретро-автомобилей и мото-техники. Все желающие смогут узнать об истории каждого автомобиля, тонкостях реставрации и обслуживания, сделать памятные фото. Будут представлены автомобили марок ВАЗ, УАЗ, ЗАЗ, Москвич, ГАЗ.

На главной сцене парка состоится большой "живой" концерт самарских коллективов разнообразных стилей и направлений. Конкурсы и подарки от ведущих "Радио-Самара-Максимум" дополнят праздник.

На сцене "Ракушка" ведущие танцевальные школы города проведут показательные выступления и мастер-классы для всех желающих. Персональные консультации профессиональных танцевальных тренеров и запись на обучение прямо на площадке.

Центральная аллея парка станет большим детским театром. Большая анимационная программа от Клоуна Сердечкина, ростовые куклы, праздничные постановки от театров "Витражи" и "Крылья" будут работать для детей всех возрастов и их родителей.

Также на территории парка будет работать маркет hand-made и еды.




Теги: парк Гагарина Самара фестиваль развлечения досуг

Что вы слушаете по радио?

Музыку
Новости
Ток-шоу
Политические передачи
Юмористические программы
Всего проголосовало 195
архив опросов

Последние комментарии

Ангелина Салдаева 15 августа 2017 05:16 В "Меге" пройдет кастинг юных моделей

А это будет в этом году?

Галина Агапова 14 августа 2017 08:47 Ресторан "Мяснофф" уходит с Самарской набережной

Может правильно всё-таки не чайхОна, а чайхАна?

Фото на сайте

Цирковое шоу Гии Эрадзе

Цирковое шоу Гии Эрадзе

Ресторан "St.Vaclav" приглашает на блюда чешской кухни

Ресторан "St.Vaclav" приглашает на блюда чешской кухни

Ресторан баварской кухни Sehr Gut приглашает на свиные рульки

Ресторан баварской кухни Sehr Gut приглашает на свиные рульки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5