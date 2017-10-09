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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

В самарском бункере Жукова открывается народный музей

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Открытие музея, который расположится на территории санатория "Волга" на 7-й просеке, запланировано на 10 октября. В мероприятии примут участие региональный штаб ОНФ и руководство санаторно-курортного комплекса "Приволжский" МО РФ, а также представителями музейного и туристического сообщества и системы образования Самарской области.

"Экспозиция будет нести патриотическую направленность и представит разделы по участию региона в формировании боевой и трудовой мощи России, - рассказал автор идеи создания "Народного музея" сопредседатель Регионального штаба ОНФ Павел Покровский. - Космос, самолетостроение, автомобилестроение, работа спецслужб и дипломатического корпуса в годы ВОВ станут постоянными частями экспозиции".

Появление на карте Самарской области нового объекта туристической, особенно в период подготовки к проведению матчей ЧМ-2018, станет хорошим показателем активности граждан в формировании позитивного образа региона.

Сообщается, что активистам, сдавшим личные вещи и предметы данной эпохи, будут выданы именные билеты открывшегося "Народного музея". А чтобы посещение народного музея было доступным для школьников и ветеранского сообщества Самары, в ближайшее время возможность посещения музея организованными группами будет согласована с представителями МО РФ.

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