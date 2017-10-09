По понедельникам в мягком кинотеатре в ТРК "Гудок" все сеансы - по 150 рублей

Каждый понедельник в мягком кинотеатре в ТРК "Гудок" посмотреть фильмы в обычном формате и в 3D можно всего за 150 рублей.

Акция действует не только на утренние и дневные сеансы, но и на вечерние показы.

Она не распространяется на фильмы, на которые наложены ограничения дистрибьюторами.

Расписание сеансов и бронь билетов на сайте: http://smr.comfortkino.ru.

ТРК "Гудок", Красноармейская ул. 131, 951-11-11.

ВКонтакте: vk.com/comfortkino_samara.