16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
По понедельникам в мягком кинотеатре в ТРК "Гудок" все сеансы - по 150 рублей В самарском бункере Жукова открывается народный музей Опубликован график закрытия пассажирских причалов Путевки в национальный парк "Самарская Лука" можно приобрести через Интернет Скоростной маршрут Самара - Ширяево отменяется с 16 сентября

Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

По понедельникам в мягком кинотеатре в ТРК "Гудок" все сеансы - по 150 рублей

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати

Каждый понедельник в мягком кинотеатре в ТРК "Гудок" посмотреть фильмы в обычном формате и в 3D можно всего за 150 рублей.

Фото: предоставлено компанией

Акция действует не только на утренние и дневные сеансы, но и на вечерние показы.

Она не распространяется на фильмы, на которые наложены ограничения дистрибьюторами.

Расписание сеансов и бронь билетов на сайте: http://smr.comfortkino.ru.
ТРК "Гудок", Красноармейская ул. 131, 951-11-11.
ВКонтакте: vk.com/comfortkino_samara.

Теги: ТРК Гудок кинотеатр Самара

Что вы слушаете по радио?

Музыку
Новости
Ток-шоу
Политические передачи
Юмористические программы
Всего проголосовало 195
архив опросов

Последние комментарии

Елена Крутова 13 сентября 2017 05:25 Самарские власти хотят расширить сеть фастфудов мобильными точками продаж

шаурмятни заполонят город )

Александр Ярославлев 04 мая 2017 13:02 Где в Самаре устроить экстремальный уик-энд

А еще за Волгой в селе Рождествено мы открываем ВелоКемпинг https://vk.com/zavolga.camping с очень лояльными ценами на размещение и всем необходимым - для велотуристов и не только. Приходите и приезжайте!

Фото на сайте

Экскурсионный рейс в Винновку на воздушной подушке

Экскурсионный рейс в Винновку на воздушной подушке

Где недалеко от Самары провести выходные со страусами и верблюдами

Где недалеко от Самары провести выходные со страусами и верблюдами

Красноярский район: отдых на любой вкус недалеко от дома

Красноярский район: отдых на любой вкус недалеко от дома

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5