В Самаре пройдет турнир по историческому фехтованию

Воскресенье, 15 октября, в 13 часов на площадке у института Связи (Московское шоссе/Советской Армии) состоится турнир по историческому фехтованию.
Мероприятие проводится реконструкторами раннего средневековья из города Самара. Вход свободный.
Зрители, пришедшие на турнир, смогут в живую увидеть снаряжение бойцов раннего средневековья и одеяния людей не воинского сословия, подержать в руках настоящий меч и сфотографироваться в настоящих доспехах.
Последние комментарии
А это будет в этом году?
Может правильно всё-таки не чайхОна, а чайхАна?