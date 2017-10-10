В Самаре пройдет турнир по историческому фехтованию

Воскресенье, 15 октября, в 13 часов на площадке у института Связи (Московское шоссе/Советской Армии) состоится турнир по историческому фехтованию.

Мероприятие проводится реконструкторами раннего средневековья из города Самара. Вход свободный. Зрители, пришедшие на турнир, смогут в живую увидеть снаряжение бойцов раннего средневековья и одеяния людей не воинского сословия, подержать в руках настоящий меч и сфотографироваться в настоящих доспехах.