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В Самаре пройдет турнир по историческому фехтованию

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Воскресенье, 15 октября, в 13 часов на площадке у института Связи (Московское шоссе/Советской Армии) состоится турнир по историческому фехтованию.

Мероприятие проводится реконструкторами раннего средневековья из города Самара. Вход свободный.

Зрители, пришедшие на турнир, смогут в живую увидеть снаряжение бойцов раннего средневековья и одеяния людей не воинского сословия, подержать в руках настоящий меч и сфотографироваться в настоящих доспехах.

Теги: реконструкция Самара турнир фехтование досуг

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