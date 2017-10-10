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Диагностика, лечение и профилактика Красота и здоровье

Заболеваемость ОРВИ и гриппа в Самаре возросла на 10%

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 2 по 9 октября в Самарской области зарегистрировано 11,5 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тыс. населения – 35,8, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В Самаре зарегистрировано 6,3 тыс. случаев, показатель на 10 тыс. населения – 53,3. В сравнении с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости на 9,1% и 10,3% соответственно.

В целом по состоянию на 9 октября заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне. В то же время отмечается сезонный рост заболеваемости.

Также сообщается, что в Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа. В текущем году планируется привить вакцинами, поступившими по федеральной заявке, 1 млн 390 тыс. человек, в том числе 357,8 тыс. детей.

По состоянию на 9 октября в регионе всего привито 543,7 тыс. человек, что составляет 17% от численности населения области. Из них взрослых – 444,2 тыс. человек, детей – 99,5 тыс. человек.

Теги: Роспотребнадзор здоровье Самарская область вакцинация грипп ОРВИ прививки

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Последние комментарии

f h 22 июня 2016 07:08 В 2016 году от клещевого энцефалита вакцинировались 7,5 тыс. жителей области

Еслиб еще эти прививки делали. Муж в марте сделал прививку в 15 поликлинике, а следующую сделать не может - нет вакцины и сказали, что в Самарскую область вакцина не закуплена. И вообще ее не имеют права делать населению в целях профилактики, т.к она не входит в этот список.

Алексей Сорокин 28 мая 2015 20:10 В Загородном парке Самары ребенка укусил энцефалитный клещ

ну и где обработка парков и скверов в Самаре от клещей?

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