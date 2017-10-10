В октябре изменится расписание электричек на линии Самара - Жигулевское море

Как сообщает Самарская пригородная пассажирская компания, с 16 по 20 октября поезд № 6014/6013 Самара (отправление 18:50) — Жигулевское море (прибытие 20:25) будет отправляться из Самары на 10 минут позже. От железнодорожного вокзала электричка будет отходить в 19:00, прибывать на станцию Старосемейкино в 19:56 и на станцию Жигулевское Море — в 20:42.

Также с 16 по 21 октября вечерний поезд № 6316/6315 Курумоч — Стахановская будет следовать до платформы Пятилетка (прибытие — в 18:38).

Наконец, 18 октября электричка № 6314/6313 Самара (отправление в 16:07) — Курумоч (прибытие в 17:36) на участке Самара — Стахановская проследует по измененному расписанию. Из Самары поезд отправится в 16:03 и прибудет на Стахановскую в 16:19.