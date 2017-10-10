В самарском отделение Центробанка пройдет день открытых дверей

14 октября отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России приглашает всех желающих познакомиться с историей здания, которое является памятником архитектуры регионального значения, а также совершить познавательный экскурс в мир финансов.

Любой желающий сможет, как "на глаз", так и с помощью специальной техники, проверить несколько банкнот и определить, какие из них настоящие, а какие нет, а также проверить с помощью экспертов Отделения Самара свой личный уровень финансовой грамотности

Для гостей будут проводиться экскурсии по зданию и музейно-экспозиционному фонду, где они смогут увидеть не только интересные экспонаты, связанные с развитием банковского дела в Самарской области, но и посмотрят фильм об истории Банка России. На эти экскурсии можно записаться с 10 октября по телефонам (846) 339-67-80, (846) 339-65-34.

В здание Отделения Самара (ул. Куйбышева, д. 112) можно будет попасть с 10:00 до 18:00.