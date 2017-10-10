В самарском отделение Центробанка пройдет день открытых дверей

14 октября отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России приглашает всех желающих познакомиться с историей здания, которое является памятником архитектуры регионального значения, а также совершить познавательный экскурс в мир финансов.
Любой желающий сможет, как "на глаз", так и с помощью специальной техники, проверить несколько банкнот и определить, какие из них настоящие, а какие нет, а также проверить с помощью экспертов Отделения Самара свой личный уровень финансовой грамотности
Для гостей будут проводиться экскурсии по зданию и музейно-экспозиционному фонду, где они смогут увидеть не только интересные экспонаты, связанные с развитием банковского дела в Самарской области, но и посмотрят фильм об истории Банка России. На эти экскурсии можно записаться с 10 октября по телефонам (846) 339-67-80, (846) 339-65-34.
В здание Отделения Самара (ул. Куйбышева, д. 112) можно будет попасть с 10:00 до 18:00.
Последние комментарии
О, Скай Вэй как нельзя лучше иллюстрирует данную статью. Чем безумнее его обещания и идеи, тем с большим энтузиазмом несут лохи-"инвесторы" свои деньги в этот "проект". Когда-нибудь про Скайвэй напишут книжку "Как сделать так, чтоб тебя кормили 100 тыс. людей, а тебе за это ничего не было"))
Что меня поражает в нашем государстве... Государственная машина самым жёстким образом борется с обычными гражданами, воруя у них деньги с помощью эвакуаторов. Естественно "в интересах самих граждан". За н/с даже в тюрьму сажают, хотя в 96% случаев ничего и не нарушено больше... Но если находится, кто реально украл миллиард и более - он становится, видимо, "уважаемым" для властей человеком и его в лучшем случае "пожурят" (как в указанном случае просто признают банкротом без всяких "посадок")