Mail.Ru Group проведет урок по IT для самарских школьников

13 октября в рамках акции "День IT-знаний" сотрудники Mail.Ru Group проведут в учебных заведениях, где они обучались, урок-презентацию, посвященный настоящему и будущему IT-сферы.

Учащиеся узнают о наиболее значимых технологических трендах, о том, какие IT-специалисты востребованы на рынке труда сегодня и будут востребованы через 10–15 лет, как создать собственный IT-бизнес и что важно знать о технологиях в целом, чтобы адаптироваться в цифровой жизни. В ходе выступления спикера школьники смогут задавать интересующие их вопросы.

Главные цели проекта — помочь школьникам определиться со своим профессиональным будущим, стимулировать их к получению качественного образования, в том числе в сфере информационных технологий, и, как следствие, способствовать подготовке квалифицированных кадров для цифровой экономики. Акция пройдет в 34 регионах России, а также в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане. В Самарской области урок-презентацию в школе № 70 проведет специалист по Unix-системам Андрей Буранов.

"Крайне редко у сегодняшних школьников есть возможность лично пообщаться с профессионалами отрасли, которые когда-то учились в той же школе и, возможно, сидели за той же партой, — говорит генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев. — Тем более если твоя школа расположена, например, в Южно-Сахалинске, Стерлитамаке, Челябинске или в селе Новая Усмань Воронежской области. Мы хотим, чтобы после наших мероприятий каждый школьник поверил, что он тоже может построить успешную карьеру в IT-сфере, что у него уже есть для этого все инструменты. Хотим тем самым подтолкнуть ребят к осмысленному выбору своего пути профессионального становления".