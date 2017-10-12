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В Самаре откроется супермаркет-кулинария тольяттинской сети "Миндаль"

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Московском шоссе, 13 (напротив университета им. Королева) скоро откроется супермаркет "Миндаль". Это будет первый магазин тольяттинской сети в областном центре.

Для Самары это супермаркет нового формата, где продуктовый ритейл переплетается с HoReCa (сегментом услуг, подразумевающим потребление товара в месте продажи).

Администрация сети обещает организовать кулинарию ресторанного уровня, открытую кухню с линейкой раздач, открытую пекарню, отвечающую современным тенденциям в сфере хлебопечения.

Для покупателей и гостей в кулинарии будет обустроена зона с более 50-ти посадочных мест.

"Миндаль" в Самаре — это 12-й по счету магазин сети. На данный момент ритейлер присутствует в Тольятти, Жигулевске и Сызрани и планирует открытие 13-го супермаркета в Новокуйбышевске.

Первый супермаркет "Миндаль" открылся в Тольятти в 1998 году.

Теги: Миндаль ритейл Самара

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