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Подробные схемы терминала аэропорта "Курумоч" появились в "2ГИС"

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Гости и пассажиры аэропорта "Курумоч" теперь могут ориентироваться в терминале с помощью городского сервиса "2ГИС", сообщает пресс-служба аэропорта.

Пользователям сервиса стали доступны подробные планы всех этажей: от стоек регистрации и мест упаковки багажа до пунктов таможенного контроля и выходов на посадку. "2ГИС" подскажет, где в здании аэропорта можно перекусить, снять наличные, подзарядить телефон или ноутбук, купить сувениры, медикаменты. На карте отмечены более 50 организаций, работающих в аэропорту.

"Особое значение внутренняя навигация приобретает в контексте приближающегося чемпионата мира по футболу, многие из гостей которого окажутся в Самаре впервые", — отмечает исполнительный директор аэропорта Курумоч Константин Былинин.

Поэтажные планы "Курумоча" в "2ГИС" будут регулярно обновляться и дополняться новой информацией. Они уже доступны онлайн на сайте 2gis.ru, в скором времени появятся в мобильных приложениях "2ГИС".

Теги: Курумоч 2ГИС Былинин Константин Самара

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