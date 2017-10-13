Самара вошла в ТОП-10 городов-миллионнников по уровню средних зарплат

Онлайн-сервис "Avito Работа" проанализировал уровни зарплат россиян в третьем квартале 2017 года.

Самара в третьем квартале 2017 года стала десятым городом-миллионником по размеру средней заработной платы. За год в столице 63-го региона она выросла на 5%, за квартал — на 3,2% и составила 31 200 рублей в месяц. Это 61% от аналогичного показателя в Москве, городе с максимальным уровнем заработной платы в стране.

Пятью наиболее популярными категориями у соискателей из Самары стали следующие: "Транспорт, логистика", "Продажи", "Строительство", "Без опыта, студенты" и "Производство, сырье, сельское хозяйство". На них пришлось 74% запросов контактов в разделе.

Сообщается, что в третьев квартале в Самаре самой высокой на фоне столицы оказалась средняя зарплата в категории "IT, интернет, телеком", составившая 40,5 тыс. рублей в месяц. Это 70% московского дохода по вакансиям для сотрудников в этой категории. Наиболее низкая по сравнению со столицей средняя зарплата отмечена в сфере "Искусство, развлечения" — 19,4 тыс. рублей в месяц, или 43% московских зарплат в категории.

Больше всего в Самаре выросла заработная плата строителей — на 7%, до 40,6 тыс. рублей. Динамика в категории "Производство, сырье, c/х" составила 6%. В разделе "Транспорт, логистика" средняя зарплата не изменилась, а у студентов и специалистов по продажам — снизилась на 1% и 2% соответственно. Строители, как и в большинстве российских городов, — самая высокооплачиваемая категория среди массовых, студенты — самая низкооплачиваемая.