Анталья стала вторым по популярности маршрутом у пассажиров самарского аэропорта

Международный аэропорт Курумоч подвел итоги производственной деятельности за три квартала 2017 года. С января по сентябрь услугами аэропорта воспользовались 2 млн 5 тысяч пассажиров, что на 28,3% превысило результат аналогичного периода прошлого года. Из них 1 млн 406 тысяч человек было обслужено на внутренних рейсах (прирост относительно аналогичного периода прошлого года 6,4%), 599 тысяч — на международных (прирост 148%).

Топ-5 самых востребованных направлений по итогам первого полугодия выглядит следующим образом: В первом полугодии на регулярной основе полеты из Международного аэропорта Курумоч осуществляла 31 авиакомпания, а маршрутная сеть увеличились на пять направлений — теперь в расписании аэропорта их 49.