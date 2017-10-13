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Отдых в России Отдых

Анталья стала вторым по популярности маршрутом у пассажиров самарского аэропорта

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Международный аэропорт Курумоч подвел итоги производственной деятельности за три квартала 2017 года. С января по сентябрь услугами аэропорта воспользовались 2 млн 5 тысяч пассажиров, что на 28,3% превысило результат аналогичного периода прошлого года. Из них 1 млн 406 тысяч человек было обслужено на внутренних рейсах (прирост относительно аналогичного периода прошлого года 6,4%), 599 тысяч — на международных (прирост 148%).

Топ-5 самых востребованных направлений по итогам первого полугодия выглядит следующим образом:

Москва — 923,8 тыс. пассажиров;
Анталья — 258,2 тыс. пассажиров;
Санкт-Петербург — 173,2 тыс. пассажиров;
Сочи — 72,7 тыс. пассажиров;
Алматы — 53,2 тыс.пассажиров.

В первом полугодии на регулярной основе полеты из Международного аэропорта Курумоч осуществляла 31 авиакомпания, а маршрутная сеть увеличились на пять направлений — теперь в расписании аэропорта их 49.

Теги: Курумоч аэропорт Самара Турция Анталья Москва Санкт-Петербург Сочи Алма-Ата туризм транспорт

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