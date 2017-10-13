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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

1 ноября отменят сразу несколько электричек

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 ноября меняется расписание пригородных поездов на участках Самара - Жигулевское Море - Жигулевск - Отвага и Новокуйбышевск - Самара.

Поезда № 6382 Жигулевск (отправление 5:30) - Жигулевское Море (прибытие в 5:44) и № 6383 Жигулевское море (отправление 16:57) - Жигулевск (прибытие 17:14) отменяются. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. Также отменяется пригородный поезд № 6540 Новокуйбышевская (отправление 15:40) - Самара (прибытие 16:06).

Электричка № 6301/6302 Пятилетка (отправление 4:50) - Отвага (прибытие 7:15) будет ежедневно курсировать только до Жигулевского Моря (прибытие 6:41).

Пригородный поезд № 6312-6316/6315 Отвага (отправление 15:49) - Жигулевское Море (прибытие 16:19) - Курумоч (прибытие 17:12) - Стахановская (прибытие 18:43) будет отправляться от станции Жигулевское Море в 16:40, прибывать в Курумоч в 17:28 и на Стахановскую в 18:43.

Поезда № 6312-6316/6315 Жигулевское Море - Стахановская, № 6326-6308/6307 Жигулевское Море - Самара, № 6306/6305-6325 Самара - Жигулевское Море будут курсировать по измененному расписанию.

Время указано московское.

Теги: электрички СППК Самара транспорт железная дорога расписание

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