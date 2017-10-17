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В Самаре отменили концерт Александра Серова

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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10 ноября в 19:00 в Доме офицеров должен был выступить советский и российский эстрадный певец Александр Серов с программой "Берегите любовь". Однако выступление отменили, об этом сообщает концертное агентство Biletsamara.

Билеты на концерт зрители могли купить за 900-2900 рублей. Теперь вернуть деньги, потраченные на билеты, можно в кассе Biletsamara в ТЦ "Русь" или же в день концерта в кассе Дома офицеров с 17:00 до 19:00.

Теги: Серов Александр Самара билеты отмена концерта ОДО

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