В Самаре отменили концерт Александра Серова

10 ноября в 19:00 в Доме офицеров должен был выступить советский и российский эстрадный певец Александр Серов с программой "Берегите любовь". Однако выступление отменили, об этом сообщает концертное агентство Biletsamara.

Билеты на концерт зрители могли купить за 900-2900 рублей. Теперь вернуть деньги, потраченные на билеты, можно в кассе Biletsamara в ТЦ "Русь" или же в день концерта в кассе Дома офицеров с 17:00 до 19:00.