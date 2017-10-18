Какие бесплатные кружки и секции готовы принять детей в регионе

Рано или поздно каждый из родителей задумывается, чем занять ребенка в свободное от учебы и уроков время. Желательно с пользой для физического и умственного развития, и чтобы не очень затратно для кошелька. Тут на помощь могут придти муниципальные и государственные учреждения допобразования, а также немногочисленные общественные проекты.

Здоровье и спорт

В сентябре–октябре каждого года спортивные школы региона объявляют набор учеников. Например, в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 13 ждут детей в секции баскетбола. Приоритет отдается мальчикам 2008–2011 годов рождения. "Каких-то особых требований нет, но надо понимать что главным для баскетбола является рост. Тренер посмотрит детей и выскажет рекомендации", — сообщили Волга Ньюс в школе, добавив, что занятия проходят после основных уроков, а обучение — бесплатное. Тренировки СДЮСШОР № 13 проводит в нескольких общеобразовательных школах, поэтому у родителей есть возможность выбрать место поближе к дому или школе, где обучается ребенок.

Директор ГБОУ ДОД "Областной детско-юношеский центр развития физической культуры и спорта" Владимир Ромашкин соглашается, что сейчас все больше родителей уделяют внимание здоровью своих детей. При этом детей в спортивные школы начинают принимать и с пяти лет, но в дошкольном возрасте акцент делается на общем физическом развитии. Основной же набор происходит в 7-10 лет.

Здесь важно отметить, что всего на территории области работает 101 учреждение допобразования, проводящие спортивную подготовку. Все занятия с тренерами бесплатные, но родителям надо быть готовым к покупке спортивной экипировки. Так, в СДЮСШОР №13 нас предупредили, что кроме формы нужно будет купить еще и баскетбольный мяч.

"Мы работаем по всем необходимым стандартам, под контролем министерства образования. У нас преподают тренеры только со средним или высшим физкультурным образованием, — рассказывает Владимир Ромашкин. — В платных клубах, где основная цель заработать деньги, вы такое вряд ли найдете".





Какие курсы подготовки старшеклассников предлагают областные вузы Школьники, всерьез нацеленные на получение высшего образования, начинают готовиться к поступлению за год. Но если собственных знаний или помощи репетиров недостаточно, то можно обратиться за помощью в вуз. Как известно, в настоящее время университеты и институты не проводят собственных экзаменов, а принимают по результатам ЕГЭ. Однако они готовы работать с выпускниками, организуя для них подготовительные курсы.

Творчество и индустрия

По подобному же принципу работают школы искусств. В Самаре их 17. Причем часть из них действует при общеобразовательных школах, так что дети могут посещать уроки музыки, рисования или хореографии после основных занятий в том же здании. Принимают сюда в основном с семи лет, но иногда преподаватели могут учитывать желание родителей и начинать занятия на 2-3 года позже.

В некоторых школах искусств, помимо инструментального, вокального, изобразительного и хореографического направлений, можно научиться театральному мастерству, мультипликации, журналистике и даже иконописи. В 12 центрах дополнительного образования направления подготовки еще шире. Здесь и информационные технологии, и радиосвязь, и астрология, прикладное творчество и кинологические клубы.

Еще 13 самарских центров работают только по техническим направлениям и три — в туристско-краеведческой направленности. Правда надо отметить, что в большинстве ЦДО учебные группы уже сформированы, но в некоторых проводится донабор. Информация об этом размещена на сайтах организаций. А полный список учреждений можно найти на сайте администрации Самары в разделе "Образование" и "Спорт".



Религия и не только

Бесплатные занятия также проводят некоммерческие фонды. Например, "Детский епархиальный образовательный центр" имеет 25 филиалов по области, в том числе семь в Сызрани и по четыре в Самаре и Тольятти. Учредителем фонда является Самарская и Сызранская епархия Русской православной церкви. Однако религиозное воспитание здесь не является основным, хотя воскресная школа работает, и в ней преподаются основы православной культуры. Фонд приглашает детей на занятия в спортивные секции, осуществляет подготовку к школе, учит вокалу, изобразительному искусству, английскому языку, прикладному творчеству. Также здесь работает фотостудия, шахматный и военно-патриотический клубы. Как рассказали в одном из отделений фонда, группы набираются по 10-15 человек. Основное формирование проходило в сентябре, но возможно скоро появятся дополнительные места.





Владимир Ромашкин, директор ГБОУ ДОД "Областной детско-юношеский центр развития физической культуры и спорта":

— При поступлении в спортивную секцию лучше чтобы дети не имели никаких начальных навыков в виде спорта, по которому планируют тренироваться. Потому что, например, умеющего плавать будет очень сложно переучивать. При приеме ребенка прежде всего смотрят на его физические данные.