Какие бесплатные кружки и секции готовы принять детей в регионе

Рано или поздно каждый из родителей задумывается, чем занять ребенка в свободное от учебы и уроков время. Желательно с пользой для физического и умственного развития, и чтобы не очень затратно для кошелька. Тут на помощь могут придти муниципальные и государственные учреждения допобразования, а также немногочисленные общественные проекты.
Здоровье и спорт
В сентябре–октябре каждого года спортивные школы региона объявляют набор учеников. Например, в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 13 ждут детей в секции баскетбола. Приоритет отдается мальчикам 2008–2011 годов рождения. "Каких-то особых требований нет, но надо понимать что главным для баскетбола является рост. Тренер посмотрит детей и выскажет рекомендации", — сообщили Волга Ньюс в школе, добавив, что занятия проходят после основных уроков, а обучение — бесплатное. Тренировки СДЮСШОР № 13 проводит в нескольких общеобразовательных школах, поэтому у родителей есть возможность выбрать место поближе к дому или школе, где обучается ребенок.
Директор ГБОУ ДОД "Областной детско-юношеский центр развития физической культуры и спорта" Владимир Ромашкин соглашается, что сейчас все больше родителей уделяют внимание здоровью своих детей. При этом детей в спортивные школы начинают принимать и с пяти лет, но в дошкольном возрасте акцент делается на общем физическом развитии. Основной же набор происходит в 7-10 лет.
Здесь важно отметить, что всего на территории области работает 101 учреждение допобразования, проводящие спортивную подготовку. Все занятия с тренерами бесплатные, но родителям надо быть готовым к покупке спортивной экипировки. Так, в СДЮСШОР №13 нас предупредили, что кроме формы нужно будет купить еще и баскетбольный мяч.
"Мы работаем по всем необходимым стандартам, под контролем министерства образования. У нас преподают тренеры только со средним или высшим физкультурным образованием, — рассказывает Владимир Ромашкин. — В платных клубах, где основная цель заработать деньги, вы такое вряд ли найдете".
Творчество и индустрия
По подобному же принципу работают школы искусств. В Самаре их 17. Причем часть из них действует при общеобразовательных школах, так что дети могут посещать уроки музыки, рисования или хореографии после основных занятий в том же здании. Принимают сюда в основном с семи лет, но иногда преподаватели могут учитывать желание родителей и начинать занятия на 2-3 года позже.
В некоторых школах искусств, помимо инструментального, вокального, изобразительного и хореографического направлений, можно научиться театральному мастерству, мультипликации, журналистике и даже иконописи. В 12 центрах дополнительного образования направления подготовки еще шире. Здесь и информационные технологии, и радиосвязь, и астрология, прикладное творчество и кинологические клубы.
Еще 13 самарских центров работают только по техническим направлениям и три — в туристско-краеведческой направленности. Правда надо отметить, что в большинстве ЦДО учебные группы уже сформированы, но в некоторых проводится донабор. Информация об этом размещена на сайтах организаций. А полный список учреждений можно найти на сайте администрации Самары в разделе "Образование" и "Спорт".
Религия и не только
Бесплатные занятия также проводят некоммерческие фонды. Например, "Детский епархиальный образовательный центр" имеет 25 филиалов по области, в том числе семь в Сызрани и по четыре в Самаре и Тольятти. Учредителем фонда является Самарская и Сызранская епархия Русской православной церкви. Однако религиозное воспитание здесь не является основным, хотя воскресная школа работает, и в ней преподаются основы православной культуры. Фонд приглашает детей на занятия в спортивные секции, осуществляет подготовку к школе, учит вокалу, изобразительному искусству, английскому языку, прикладному творчеству. Также здесь работает фотостудия, шахматный и военно-патриотический клубы. Как рассказали в одном из отделений фонда, группы набираются по 10-15 человек. Основное формирование проходило в сентябре, но возможно скоро появятся дополнительные места.
Владимир Ромашкин, директор ГБОУ ДОД "Областной детско-юношеский центр развития физической культуры и спорта":
— При поступлении в спортивную секцию лучше чтобы дети не имели никаких начальных навыков в виде спорта, по которому планируют тренироваться. Потому что, например, умеющего плавать будет очень сложно переучивать. При приеме ребенка прежде всего смотрят на его физические данные.
Последние комментарии
Если выбирать интеллектуальный спорт, то лучше заниматься игрой Го. Это сбалансированней чем шахматы для развития логики и образного мышления. В Самаре вроде есть клуб Го.
Лучше начинать учиться с первого класса, потому как в старших уже не до этого, а музыкалку оканчивают к восьмому классу, - многие бросают из-за нагрузок, и дети в это время из более "мягкого пластилина" - легче лепить "Кабалевского".