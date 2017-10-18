Эйнштейн Party даст возможность отдохнуть и найти друзей

Игра в вопросы и ответы захватила всю Россию. Эйнштейн Party — разновидность классической игры "Что? Где? Когда?", где в командной борьбе выявляются победители — самые веселые, находчивые и сообразительные. Принципиальное отличие Эйнштейн Party — вопросы. Для ответа на них нужно только умение логически мыслить и слушать своих партнеров. Знать наизусть все тома большой советской энциклопедии совсем не обязательно.

Стандартная игра состоит из 7 туров: разогревочный тур, тур в картинках, на злобу дня, мультимедиа-тур, только логика, тематический тур и блиц-тур. Все туры различаются тематикой, сложностью вопросов и системой начисления баллов. В общей сложности на игре задается 46 вопросов, 10 из которых — мультимедийные, то есть содержат вопросы из области кино, рекламы и музыкальной сферы.

Правила игры невероятно просты: игроки собираются в команды от 2 до 12 человек, придумывают смешное, заумное или просто оригинальное название, отвечают на вопросы, пьют, едят, фотографируются, веселятся, ну, а по итогам игры получают грамоты, сертификаты и подарки от организаторов Эйнштейн Party и их партнеров. Подарки бывают совершенно разными: начиная с банальных бонусов вроде бутылки шампанского или билетов в кино и заканчивая сертификатами на экстремальные развлечения — например, скалодром, живой квест, картинг и пейнтбол.

Казалось бы, интеллектуальный подтекст такого досуга должен привлекать только узкую аудиторию, однако это не так. Игроки Эйнштейн Party — самые обычные люди совершенно разных возрастов и профессий: играют и школьники, и студенты, и те, кто давно закончил учебу, и даже те, кого на игру привели дети или внуки.

Многие новички боятся или стесняются попробовать этот формат, — и напрасно. Эйнштейн Party — это вовсе не олимпиада или защита диссертации, где вас будут экзаменовать суровые судьи, да и родителям никто не позвонит из-за плохих оценок. Как говорят организаторы, единственное требование к игрокам — это хороший настрой и чуточка веры в себя. Игра проходит в непринужденной атмосфере домашнего застолья или посиделок со старыми добрыми друзьями, а правят бал лучшие ведущие и диджеи города.

Кстати, Эйнштейн Party открывает свои двери даже для тех, кто не может собрать команду самостоятельно — многие игроки нашли новых друзей именно на квизе. Еженедельно Эйнштейн Party объединяет от 30 до 50 команд в самых модных барах и ресторанах города. А вы готовы попробовать?