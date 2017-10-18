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Образование и работа

Образование будущего, или Почему стоит задуматься над тем, где учиться вашему ребенку

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сентябре этого года начался прием заявок в некоммерческую школу "Летово", которая уже в 2018 году откроет свои двери для первых 200 учеников. Сейчас в Подмосковье идет строительство кампуса, ведется набор учителей, которые, в свою очередь, разрабатывают эксклюзивную программу обучения для самых одаренных детей России с 7 по 11 классы.

Фото: Архив «ВН»

В чем отличие школы "Летово" от обычных "среднестатистических" школ и гимназий? Чтобы ответить на этот вопрос, мы пообщались с руководителями школы и ее педагогическим составом.

"О ком вы думаете: о себе или ребенке?"

Основателем проекта "Летово" является Вадим Мошкович, известный бизнесмен и филантроп, владелец одной из крупнейших агропромышленных российских компаний "Русагро". В строительство школы и разработку специальной программы обучения для учеников вложил он $200 млн. Кроме того "Летово" получил стипендиальный фонд (эндаумент) в размере 7 млрд рублей. Размер самих стипендий для учеников будет зависеть от уровня дохода семей — вплоть до полного покрытия всех расходов.

"Себестоимость обучения и проживания одного ученика — 1,2 млн рублей в год, — отмечает Мошкович. — У нас уже заключен договор со Сбербанком, который будет проводить независимую оценку уровня доходов семьи. Исходя из этого, мы и будем определять размер индивидуальных взносов. Но даже если 100% от всех учеников не смогут платить за обучение, они будут обучаться в школе "Летово" бесплатно".

Конечно же, сразу возникает вопрос — в чем подвох? Зачем человеку вкладывать свои деньги и при этом учить детей бесплатно? Вадим Мошкович отвечает на этот вопрос не как бизнесмен, а как многодетный отец. "Я хочу дать детям России доступ к образованию мирового уровня. Я шел к этому проекту более пяти лет, изучая школы разных стран мира и интегрируя все лучшее в российском и международном опыте в одно целое".

По словам Мошковича, дети из разных социальных групп должны иметь равные возможности для обучения, а родителей таких детей основатель школы призывает уже сейчас задуматься над будущим своих детей. И думать не о своих страхах, а об образовании и перспективах своих чад.
"В образовательной модели школы "Летово" — традиции лучших физико-математических и гуманитарных школ России соседствуют с опытом учебных программ школ-пансионов Великобритании и США, умноженным на лучшие практики школ новой формации Скандинавии, Сингапура и Австралии", — резюмирует Вадим Мошкович.

Что представляет "Летово" в техническом плане

Территория школы "Летово" — это больше 20 га заповедного соснового леса с кампусом для учеников и домами, в которых живут педагоги. Сама школа с широкими пролетами и открытыми пространствами, где есть все для учебы, исследований, творчества и активной жизни. Это классы-трансформеры, девять спортивных залов, девять лабораторий, творческие мастерские, актовый зал, который одновременно служит лекционной аудиторией, театром и кинозалом, огромная библиотека, 25-метровый бассейн, зал для баскетбола с профессиональным покрытием и 10 тыс. кв м для занятий спортом на улице — теннисные корты, современные беговые и велодорожки, зимой — трассы для беговых лыж.

Ученики будут проживать в корпусах кампуса, поделенные на комнаты, в которых также предполагается наличие общих холлов. Дети из младших классов будут жить в комнатах по четыре человека, старших — по двое. При этом учебные места для "домашних" заданий учеников "младшего" звена будут находиться в отдельной комнате, тогда как у старшеклассников — в своей комнате. Деление учеников происходит в гендерном порядке.

В школе "Летово" будет введена система менторов, и за каждым наставником будет закреплено около 10 учеников. В бытовых вопросах обучающимся будут помогать матроны, которые также будут проживать в домах вместе с детьми круглосуточно.

В главном корпусе школы помимо учебных классов, мастерских и спортивных залов расположен медблок, где будет дежурить медсестра. На случай более серьезных ЧП школа заключает договора с московскими центрами здравоохранения разных профилей.

"Летово" несет полную ответственность за каждого ребенка на протяжении всего учебного процесса.

Образование для жизни

Над программой обучения руководство и педагогический коллектив "Летово" работает уже два года. Главный принцип — команда. Преподаватели на себе учатся работать вместе и создавать общий продукт, целью которого является гармоничное развитие детей. Методика — совокупность лучших мировых практик.

"Мы объединили навыки в концепцию 4К — Критическое мышление и Креативность, умение работать в Команде и Коммуникации. Плюс способность к самостоятельной работе и самоорганизации", — отмечает директор школы Михаил Мокринский.

Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный план развития. И совершенно неважно, решит ли он после "Летово" учиться в российском или зарубежном университете. Личный учебный план в школе — это трансформер. Нет классов — есть параллели и направления — математика, естественные науки, гуманитарные науки. Каждый ученик может изучать дисциплины в разном темпе, в разной последовательности, на разных уровнях, самостоятельно или на уроке.

Английский язык здесь не отдельный предмет, а неотъемлемая составляющая обучения, по всем предметам. Ученикам 9-11 классов "Летово", которые решат поступать в зарубежный университет, предложат полную билингвальную модель обучения, чтобы они смогли без дополнительной подготовки сдать экзамены по всем необходимым предметам в выбранный зарубежный вуз. По окончании школы "Летово" абсолютно все дети будут свободно говорить на английском.

"В 7 классе дети из 83 курсов выбирают основные для себя, — отмечает заместитель директора по академическим вопросам Мадлена Шагинян. — День ребенка расписан так, что кроме обучения во второй половине дня можно углубить знания, расширить, попробовать новое. В России нет такой практики".

Главной отличительной чертой новой школы станет психологическая поддержка детей на всех этапах обучения и проживания в кампусе "Летово". Профессиональные психологи, матроны с сестринским или психологическим образованием, учителя — весь штат "Летово" ориентирован на поддержание здоровой психологической среды как отдельно взятого ребенка, так и всего социума и системы в целом.

Как попасть в "Летово"?

Набор на первый учебный год продлится до 1 декабря 2017 года. Заявки на обучение в 7-9 классах можно подавать на сайте letovo.ru. По результатам тестов будет зачислено 200 учеников на первый 2018 — 2019 учебный год. На полную загрузку школа выйдет за три года, к тому моменту там будет учиться уже тысяча детей.

Предположительно, к началу ноября 2017 года на сайте школы появятся демо-версии тестов, пройти которые сможет любой ребенок. Система тестирования разработана также преподавателями "Летово". Вся экзаменационная работа оценивается в 100 баллов. Каждому ребенку дается номер, под которым он сдает тестирование. Таким образом "обезличиваются" кандидатуры на поступление, что исключает возможность "предвзятой" оценки к экзаменуемому.

"Летово" — беспроигрышная лотерея, в которой может поучаствовать каждый ребенок.

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Лучше начинать учиться с первого класса, потому как в старших уже не до этого, а музыкалку оканчивают к восьмому классу, - многие бросают из-за нагрузок, и дети в это время из более "мягкого пластилина" - легче лепить "Кабалевского".

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