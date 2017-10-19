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В ноябре снизятся цены на отдых в курортном отеле "Самарский"

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для гостей "Самарский" подготовил новую акцию "Праздничные выходные". Всех ожидает скидка в размере 20% на четырехдневный тур с 3 по 6 ноября.

Фото: предоставлено курортным отелем "Самарский"

Что делать, когда летний отпуск далеко позади, а силы на исходе. Поездка на выходные в курортный отель "Самарский" — выход для тех, кто любит проводить время на природе с комфортом.

В этом году курортный отель "Самарский" предлагает массу вариантов для отдыха на выходные и праздники. Один из них — тур "Праздничные выходные".

Гостей ждет размещение в комфортабельных номерах, питание — полный пансион, посещение закрытого бассейна (без ограничений по времени), услуги детской комнаты.

Просторные номера оснащены всем необходимым: кондиционером, минибаром, душевой кабиной, туалетом, LCD-телевизором, телефоном, имеется балкон с видом на парковую зону или на Волгу. В интерьере номера учтена каждая мелочь, создающая атмосферу уюта и комфорта для безмятежного отдыха.

За дополнительную плату можно воспользоваться услугами медицинского центра, салона красоты, солярия, фитобара, тренажёрного зала, охраняемой автостоянки, а также использовать спортивный инвентарь: настольный теннис, большой теннис, мини-футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон.

При покупке тура с размещением в отеле 3 по 6 ноября (4 дня / 3 ночи) предоставляется скидка 20%. Акция действует при оплате тура с 10 по 31 октября 2017 года.

Условиями предусмотрено точное время заезда: только с пятницы по понедельник (3 суток). А также оговорено и время пребывания отеле: заезд в первый день с 17-00, выезд в последний день до 16-00.

Узнать подробности акции и забронировать тур можно по телефону: (846) 302 13 13.

Теги: санаторий Самарский акция отель курорт отдых досуг Самара

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