Самарцев приглашают на праздник "Калейдоскоп детских талантов"

Активисты регионального Общественного народного фронта проведут презентацию проекта "Равные возможности детям", основная задача которого — поддержка бесплатных кружков и развитие образовательного волонтерства.

21 октября во Дворце культуры на площади им. Кирова состоится праздник детства "Калейдоскоп детских талантов", организованный силами воспитанников дворца культуры. Они проведут бесплатные мастер-классы для детей в возрасте от 6 до 15 лет по 16 направлениям цирковое искусство и эстрадный вокал, игра на гитаре, бокс и приготовление блюд восточной кухни, бальные танцы и флористика.

"Президент РФ Владимир Путин поставил задачу вовлечения максимального количества детей в дополнительные образовательные программы, к 2020 году — не менее 75%, — пояснил член регионального штаба ОНФ Валерий Синцов. - Наша общая цель — дать каждому ребенку гарантированную возможность бесплатно посещать кружок или секцию по выбору семьи. Создание бесплатных кружков даст возможность проявить себя и почувствовать свое призвание, индивидуальность каждому ребенку".

По итогам мастер-классов ребята сами смогут выбрать один из понравившихся кружков для бесплатного посещения. Праздник начнется в 12.00.