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Рынок жилья Недвижимость

В Самаре средняя стоимость квартиры превысила 2 млн рублей

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервис интернет-объявлений "Юла" проанализировал объявления о продаже жилой недвижимости за третий квартал 2017 года. Самые высокие цены на квартиры оказались в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. Средняя стоимость квартиры в этих городах оказалась выше, чем в целом по стране.

Самара попала в число городов со стоимостью среднего жилья ниже общероссийских показателей. Средняя стоимость квартиры в Самаре составила 2,07 млн рублей, в то время как в среднем по стране — 2,46 млн рублей. Для сравнения в Москве, которая находится в топе рейтинга, квартира в среднем стоит в четыре раза больше —  8,38 млн.рублей. А в Челябинске, который замыкает рейтинг — 1,68 млн рублей.

Средняя площадь квартиры, выставленной на продажу в третьем квартале 2017 года в Самаре, составила 50,5 кв.м (по стране — 50,9 кв.м). Самое просторное жилье продавалось в Москве: средняя площадь в столице составила 60,5 кв. м. А самые маленькие квартиры продаются в Новосибирске (46,5 кв. м).

Теги: Самара квартиры жилье цены исследования объявления

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