В Самаре подержанные авто на 21% дороже, чем в целом по стране

Стоимость машин в Самаре в среднем за год выросла на 4% и составила 608 тыс. рублей, сообщают аналитики сайта объявлений Avito. Это на 21% выше средней цены по России — 503 тыс. рублей. Лидером потребительского спроса остается АвтоВАЗ, а самым популярным возрастом авто — "старше семи лет".

В третьем квартале 2017 года покупатели из Самары больше всего интересовались машинами старше семи лет, на них пришлось 53% всех запросов при средней цене 289 тыс. рублей за авто. Около 19% запросов пользователей "Avito Авто" из Самары привлекли машины возрастом четыре-пять лет при средней цене 690 тыс. рублей, еще 14% запросов — возрастом шесть-семь лет по цене 552 тыс. рублей за авто, 14% — машины до трех лет по цене 1,29 млн рублей за авто.

В структуре по классам автомобилей 84% всех объявлений и 87% запрошенных контактов в Самаре приходится на четыре самых популярных в России сегмента машин: B (малые автомобили), C (средний класс), SUV (кроссоверы) и D (большие семейные автомобили).

При этом малые автомобили — на первом месте (27% объявлений, 32% запрошенных контактов), затем идет средний класс (27% объявлений, 28% запрошенных контактов) и кроссоверы (25% объявлений, 21% запросов), замыкают четверку семейные авто (6% объявлений, 5% запросов). Популярность самой массовой четверки классов авто по России в целом ниже — 81%. Посетители "Avito Авто" из Самары интересуются малыми автомобилями больше, чем в России в целом, на 6 процентных пунктов; кроссоверами больше на 6 процентных пунктов; машинами среднего класса меньше, чем в целом по стране на 3 процентных пункта; большими семейными авто меньше на 3 процентных пункта.

Среди популярных в Самаре автосегментов быстрее всего дешевели авто бизнес-класса. Модели четырех-пятилетней давности в этом сегменте стоят 65% от цены на машины возрастом до трех лет, авто шести-семилетней давности — 50%, старше семи лет — 16%. А вот медленнее всего дешевеют малые автомобили: четырех-пятилетки стоят 66% цены машин возрастом до трех лет, шести-семилетки — 50%, старше семи лет — 31%, сообщает Avito.