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Рынок жилья Недвижимость

Самарцы составили рейтинг районов города

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Domofond.ru представил рейтинг районов Самары, основанный на отзывах местных жителей. При его составлении учитывались наиболее важные критерии, характеризующие качество жизни в городе.

При составлении рейтинга учитывались мнения более 3,8 тысячи самарцев. Средняя оценка по городу составила 3,4 балла из пяти возможных, а разрыв между наиболее и наименее привлекательными районами - 0,4 балла. При этом уровень удовлетворенности населения по стране в целом оказался выше - 3,5 балла, и в общем рейтинге 250 городов России Самара заняла 169-е место.

Местные жители высоко оценили обеспеченность города магазинами и объектами детской инфраструктуры, а также отметили добрососедство - показатели по этим критериям равны 4,2, 3,5 и 3,7 балла, соответственно. Минимальным количеством баллов респонденты из Самары оценили работу коммунальных служб и стоимость жизни (по 2,5 балла).

Наиболее и наименее комфортные для проживания районы

Выше всего оценили комфорт проживания жители Красноглинского района. Причем он стал лидером не только по общему индексу, но и сразу по пяти критериям: экологии (4,0 балла), инфраструктуре для детей (3,7), ЖКХ (2,8), стоимости жизни (2,7) и отношениям с соседями (3,9). Местные жители отмечают среди преимуществ "свежий воздух", "близость зон отдыха", "благоустройство", "магазины в шаговой доступности", "хорошее транспортное сообщение", "доброжелательность людей".

В тройку лидеров вошли также Ленинский (2 место) и Октябрьский (3 место) районы. Ленинский район занял первые строчки по таким критериям, как безопасность, чистота, транспорт, спорт и отдых. А жители Октябрьского в качестве преимуществ выделяют "близость к центру города", "относительную тишину", "наличие школ, детских садов, магазинов, кафе", "удобную транспортную развязку".

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