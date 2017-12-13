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Телевидение, связь, Интернет Технологии

Яндекс рассказал, что искали в Интернете жители Самарской области в 2017 году

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы и выяснили, какие темы вызвали повышенный интерес жителей Самарской области в уходящем году.

Из событий в России и мире жителей региона больше всего интересовали

1       Деятельность ФБК
2       Неполадки в сети "МегаФон"
3       "Синий кит" и группы смерти
4       Введение штрафа за отсутствие знака "Шипы"
5       Скандал вокруг фильма "Матильда"
6       Теракт в Петербургском метрополитене
7       Эпидемия вируса Коксаки в Турции
8       Сильный шторм в Москве
9       Преследование рохинджа в Мьянме
10     Меморандум РАН "О лженаучности гомеопатии"     

ТОП-10 поисковых запросов, касающихся местных событий, выглядит следующим образом:

1       Акция "Где родился, там и пригодился"
2       Назначение Дмитрия Азарова врио губернатора
3       Отставка губернатора Николая Меркушкина
4       Пожар на заводе "Куйбышевазот"
5       Митинги в Самаре
6       Концерт группы "Руки вверх" в Тольятти
7       Строительство стадиона "Самара Арена"
8       Гибель Ильи Бутовченко
9       Дело Сергея Рубакова
10     Конкурс "Мисс самарская полиция"

Среди вещей и явлений самарцев интересовали:

1       Спиннер
2       Криптовалюта
3       Lada Vesta SW Cross
4       iPhone X
5       Samsung Galaxy S8
6       iPhone 8
7       Голосовой помощник Алиса
8       Рэп-баттлы
9       Обновленная Nokia 3310
10     Вирус Petya    

Самые популярные запросы, связанные со спортом, выглядят следующим образом:

1       Чемпионат мира по хоккею
2       Кубок конфедераций
3       Первенство ФНЛ
4       Чемпионат России по футболу
5       Чемпионат мира по футболу 2018
6       Бой Мейвезер — Макгрегор
7       Чемпионат КХЛ
8       Чемпионат и Кубок мира по биатлону
9       Бой Емельяненко — Митрион
10     Матч Россия — Испания (футбол)

А вот список фильмов, которые самарцы искали в Интернете чаще всего:

1       Оно
2       Гадкий я 3
3       Босс-молокосос
4       Форсаж 8
5       Викинг
6       Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
7       Последний богатырь
8       Стражи Галактики. Часть 2
9       Притяжение
10     Трансформеры: Последний рыцарь 

Ну и конечно, Яндекс перечислил самые популярные мемы, значение которых жители региона выясняли в поисковике:

1       Эщкере
2       Ждун
3       Это фиаско, братан
4       Чевапчичи
5       Так, блэт
6       Хайп
7       Ave Maria! Deus Vult!
8       Винишко-тян
9       Пятнадцатый год
10     Изи-изи, рил ток, синк эбаут ит

Списки главных тем в других регионах и в России в целом можно изучить здесь.

Теги: Яндекс интернет Самара Самарская область фильм новости спорт
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