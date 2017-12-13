Яндекс рассказал, что искали в Интернете жители Самарской области в 2017 году

Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы и выяснили, какие темы вызвали повышенный интерес жителей Самарской области в уходящем году.
Из событий в России и мире жителей региона больше всего интересовали
ТОП-10 поисковых запросов, касающихся местных событий, выглядит следующим образом:
1 Акция "Где родился, там и пригодился"
2 Назначение Дмитрия Азарова врио губернатора
3 Отставка губернатора Николая Меркушкина
4 Пожар на заводе "Куйбышевазот"
5 Митинги в Самаре
6 Концерт группы "Руки вверх" в Тольятти
7 Строительство стадиона "Самара Арена"
8 Гибель Ильи Бутовченко
9 Дело Сергея Рубакова
10 Конкурс "Мисс самарская полиция"
Среди вещей и явлений самарцев интересовали:
1 Спиннер
2 Криптовалюта
3 Lada Vesta SW Cross
4 iPhone X
5 Samsung Galaxy S8
6 iPhone 8
7 Голосовой помощник Алиса
8 Рэп-баттлы
9 Обновленная Nokia 3310
10 Вирус Petya
Самые популярные запросы, связанные со спортом, выглядят следующим образом:
1 Чемпионат мира по хоккею
2 Кубок конфедераций
3 Первенство ФНЛ
4 Чемпионат России по футболу
5 Чемпионат мира по футболу 2018
6 Бой Мейвезер — Макгрегор
7 Чемпионат КХЛ
8 Чемпионат и Кубок мира по биатлону
9 Бой Емельяненко — Митрион
10 Матч Россия — Испания (футбол)
А вот список фильмов, которые самарцы искали в Интернете чаще всего:
1 Оно
2 Гадкий я 3
3 Босс-молокосос
4 Форсаж 8
5 Викинг
6 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
7 Последний богатырь
8 Стражи Галактики. Часть 2
9 Притяжение
10 Трансформеры: Последний рыцарь
Ну и конечно, Яндекс перечислил самые популярные мемы, значение которых жители региона выясняли в поисковике:
1 Эщкере
2 Ждун
3 Это фиаско, братан
4 Чевапчичи
5 Так, блэт
6 Хайп
7 Ave Maria! Deus Vult!
8 Винишко-тян
9 Пятнадцатый год
10 Изи-изи, рил ток, синк эбаут ит
Списки главных тем в других регионах и в России в целом можно изучить здесь.
1 Деятельность ФБК
2 Неполадки в сети "МегаФон"
3 "Синий кит" и группы смерти
4 Введение штрафа за отсутствие знака "Шипы"
5 Скандал вокруг фильма "Матильда"
6 Теракт в Петербургском метрополитене
7 Эпидемия вируса Коксаки в Турции
8 Сильный шторм в Москве
9 Преследование рохинджа в Мьянме
10 Меморандум РАН "О лженаучности гомеопатии"