Яндекс рассказал, что искали в Интернете жители Самарской области в 2017 году

Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы и выяснили, какие темы вызвали повышенный интерес жителей Самарской области в уходящем году.

Из событий в России и мире жителей региона больше всего интересовали

ТОП-10 поисковых запросов, касающихся местных событий, выглядит следующим образом:

Среди вещей и явлений самарцев интересовали:

Самые популярные запросы, связанные со спортом, выглядят следующим образом:

А вот список фильмов, которые самарцы искали в Интернете чаще всего:

Ну и конечно, Яндекс перечислил самые популярные мемы, значение которых жители региона выясняли в поисковике:

Списки главных тем в других регионах и в России в целом можно изучить здесь.