Судебные приставы рассказали, как они борются с самарскими "алиментщиками"

Собираемость алиментных платежей в Самарской области за год увеличилась вдвое. Однако далеко не всегда судебные приставы способны помочь, ведь часть должников действительно не имеет возможности платить. С другой стороны, наказаны рублем могут быть не только нерадивые отцы, но и матери, препятствующие общению ребенка с отцом или членами его семьи.

Не мытьем, так катаньем

Согласно действующему законодательству, после развода супруги, имеющие ребенка, должны обговорить порядок выплаты алиментов тому из них, с кем остается малыш. Это определяется либо судом, либо нотариальным соглашением. В случае, если алименты не выплачиваются, пострадавшая сторона имеет право обратиться в федеральную службу судебных приставов (ФССП), причем сделать это как через месяц после начала перебоев с оплатой, так и спустя несколько лет.

По словам заместителя главного судебного пристава Самарской области Дениса Шильникова, в этом году на принудительном исполнении находилось почти 23 тысячи производств о взыскании алиментных платежей на общую сумму 1,5 млрд рублей. В прошлом году количество производств было примерно таким же, однако сумма была меньше на 340 млн рублей.

"За 10 месяцев этого года было возбуждено 11 тыс. исполнительных производств, - говорит Шильников, - при этом приставам удалось собрать с нерадивых отцов 335 млн рублей, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, когда эта цифра составила 169 млн рублей. Оценить размах проблемы можно и по другой цифре: сегодня не редкость, когда на одного судебного пристава приходится по 200 дел "алиментщиков".

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Впрочем, как отмечает эксперт, многие родители-должники действительно не имеют возможности платить. Так, не менее половины граждан, имеющих задолженность по алиментам, ведут асоциальный образ жизни, не имеют жилья и постоянной работы. Еще примерно 35%, работая и имея другую семью, также стеснены в средствах. Однако есть и вполне состоятельные граждане, которые попросту забыли о собственных детях. Так, принятая судебными приставами мера - ограничение выезда за границу - помогла только в этом году собрать около 15 млн рублей.

Если же ситуация с неуплатой алиментов зашла уже очень далеко, то против нерадивого отца может быть возбуждено уголовное дело. За 11 месяцев было зафиксировано 783 подобных случая. В этом случае "алиментщик" может быть отправлен на исправительные работы или же приговорен к лишению свободы на срок до одного года.

Не доводить до предела

Впрочем, у споров бывших супругов из-за детей есть и другая сторона. Согласно действующему законодательству, родитель, на чьем попечении остался ребенок, не вправе мешать его общению с другими родственниками - отцом, дедушкой или бабушкой. За нарушение этой законодательной нормы полагается штраф в размере 5 тыс. рублей. Но, как отмечает Денис Шильников, нередко матери заявляют, что готовы платить такой штраф хоть каждый день, лишь бы не допускать общения отца с ребенком.

В свою очередь, малыша появление людей в форме может сильно испугать, так что иногда приходится прибегать к помощи психологов. Но бывают и вовсе криминальные случаи. Так, в прошлом году житель Кинеля восемь месяцев прятал своего ребенка, которого обманом увез от матери. При этом восьмилетний ребенок не посещал школу - "чтобы не засветиться". Впоследствии малыша удалось вернуть матери. Всего в этом году было зафиксировано 89 подобных фактов, когда родители жаловались в полицию на действия своих бывших супругов по отношению к ребенку.

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"Чуть-чуть" не считается

Необходимо также отметить, что обязанность по выплате алиментов сохраняется до полного погашения долга. "Из содержания ч. 2 ст. 120 Семейного кодекса РФ следует, что взыскание алиментов в судебном порядке прекращается по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности. При наступлении указанных условий взыскание алиментов не производится, - комментирует и.о. прокурора города Самары Александр Кузнецов. - Вместе с тем, согласно п.п. 1 п. 1 ст. 47 ФЗ № 229-ФЗ от 02.10.2007, исполнительное производство оканчивается только в случае фактического исполнения должником требований, содержащихся в исполнительном документе".

Иными словами, при наступлении совершеннолетия ребенка ушедший из семьи отец не освобождается от уплаты алиментов, если по ним имеется задолженность. Таким образом, обязанность по уплате алиментов сохраняется за должником до полного погашения долга, независимо от возраста лица, своевременно не получившего необходимого содержания, если судом или соглашением сторон эта обязанность не отменена или изменена. "Поэтому, если родитель уклоняется от уплаты алиментов, в результате чего образовалась задолженность, с него будет взыскан долг путем принудительного удержания средств со всех доходов, в том числе и из пенсии", - констатирует Александр Кузнецов.

Денис Шильников, заместитель руководителя Управления ФССП по Самарской области:

- Если родитель-должник без уважительных причин не перечисляет средства на содержание несовершеннолетних детей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, в отношении него составляется протокол в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ, который подразумевает обязательные работы до трех месяцев, или административный арест от 10 до 15 суток, или административный штраф 20 тыс. рублей.



