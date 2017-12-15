Горнолыжный комплекс "Красная глинка" определился с датой открытия своих склонов

Как сообщается на официальном сайте ГЛК "Красная Глинка", техническое открытие комплекса состоится уже завтра, 16 декабря. Для этого уже подготовлены учебная и детская трассы.

К услугам гостей комплекса - кафе, инструкторский центр и прокат.

Сегодня продолжается подготовка к открытию пятой трассы. А торжественное открытие сезона намечено на 23 декабря. К этому времени должны подготовить 5, 2, 6 и детскую трассы. Остальные трассы администрация комплекса обещает открывать по факту готовности.