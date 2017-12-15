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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Горнолыжный комплекс "Красная глинка" определился с датой открытия своих склонов

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщается на официальном сайте ГЛК "Красная Глинка", техническое открытие комплекса состоится уже завтра, 16 декабря. Для этого уже подготовлены учебная и детская трассы.

К услугам гостей комплекса - кафе, инструкторский центр и прокат.

Сегодня продолжается подготовка к открытию пятой трассы. А торжественное открытие сезона намечено на 23 декабря. К этому времени должны подготовить 5, 2, 6 и детскую трассы. Остальные трассы администрация комплекса обещает открывать по факту готовности.

Теги: Красная глинка горнолыжный комплекс Самара спорт отдых лыжи
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