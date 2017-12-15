Услуги вызова Деда Мороза на дом за год упали в цене

В преддверии Нового года эксперты Avito выяснили, в каких городах визит новогодних персонажей обойдется дешевле всего.

C 6 ноября по 10 декабря 2017 года средняя стоимость услуг аниматоров - Деда Мороза и Снегурочки - в России составила 1,6 тыс. рублей. Среди городов-миллионников дороже всего визит праздничных персонажей обойдется жителям Москвы: средняя цена - 3,1 тыс. рублей. На втором месте, хотя и со значительным отрывом, - Санкт-Петербург (2,3 тыс.), замыкает тройку Уфа (1,6 тысячи). Самыми дешевыми по стоимости услуг аниматоров стали Пермь (1,1 тыс.), Нижний Новгород (1,1 тыс.) и Красноярск (1,2 тысячи).

За год услуги "Дедов Морозов" и "Снегурочек" сильнее всего подорожали в Казани (+17%), Челябинске (+12,7%) и Волгограде (+10,9%), а подешевели - в Новосибирске (-21,9%), Ростове-на-Дону (-10,2%) и Санкт-Петербурге (-9,9%). В Самаре стоимость популярной предновогодней услуги снизилась на 8,1%.

С приближением Нового года количество объявлений, предлагающих услуги аниматоров, и спрос на них растут. В период с 6 ноября по 10 декабря этого года спрос на услуги аниматоров вырос на 192%. Предложение увеличилось на 218,6%, а средняя цена, напротив, упала на 17,3%.