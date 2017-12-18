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Навигация 2017 года в Самарском регионе закрыта

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре с 19 декабря пассажирская и грузовая переправа не работают, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

В связи с ухудшением метеорологических условий и тяжелой ледовой обстановкой на реках Волге и Рождественской Воложке движение водоизмещающих пассажирских судов по маршруту Самара - Рождествено и грузовой переправы на маршруте Октябрьский спуск - Рождествено сегодня завершается.

Движение судов на воздушной подушке по маршруту Самара - Рождествено будет организовано после полного ледостава. Информацию об изменениях и начале фактического выполнения рейсов можно получить в справочной службе речного вокзала по тел.: 8 -846-222-93-37, 8-917-011-42-21.

Теги: Самарское речное пассажирское предприятие навигация пассажиры перевозки Самара Рождествено
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