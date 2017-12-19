За первые пять минут записи в статусные школы Тольятти было подано 1551 заявление

Департамент информационных технологий и связи Самарской области сообщает, что запись в десять так называемых статусных учебных заведений Тольятти стартовала успешно.

Информационная система выдержала пиковые нагрузки и работает штатно. На 9:05 было подано 1551 заявление, при том, что всего в лицеях и колледжах Тольятти набор ограничен 950 вакантными местами.