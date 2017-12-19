За первые пять минут записи в статусные школы Тольятти было подано 1551 заявление

Департамент информационных технологий и связи Самарской области сообщает, что запись в десять так называемых статусных учебных заведений Тольятти стартовала успешно.
Информационная система выдержала пиковые нагрузки и работает штатно. На 9:05 было подано 1551 заявление, при том, что всего в лицеях и колледжах Тольятти набор ограничен 950 вакантными местами.
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Если выбирать интеллектуальный спорт, то лучше заниматься игрой Го. Это сбалансированней чем шахматы для развития логики и образного мышления. В Самаре вроде есть клуб Го.
Лучше начинать учиться с первого класса, потому как в старших уже не до этого, а музыкалку оканчивают к восьмому классу, - многие бросают из-за нагрузок, и дети в это время из более "мягкого пластилина" - легче лепить "Кабалевского".