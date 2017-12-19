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Образование и работа

За первые пять минут записи в статусные школы Тольятти было подано 1551 заявление

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент информационных технологий и связи Самарской области сообщает, что запись в десять так называемых статусных учебных заведений Тольятти стартовала успешно.

Информационная система выдержала пиковые нагрузки и работает штатно. На 9:05 было подано 1551 заявление, при том, что всего в лицеях и колледжах Тольятти набор ограничен 950 вакантными местами.

Теги: Тольятти образование лицеи колледж школы запись интернет департамент информтехнологий СО
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