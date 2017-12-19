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"Яндекс.Транспорт" показывает движение самарского общественного транспорта онлайн

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервис научился показывать на карте движение автобусов, троллейбусов и трамваев Самары, а также прогнозировать время их прибытия на остановку.

"Яндекс.Транспорт" располагает информацией о передвижении примерно 95% муниципального транспорта Самары — это 83 маршрута, в том числе 48 автобусных, 22 трамвайных и 13 троллейбусных. Информацию предоставляет ООО "ЦДС".

Автобусы, троллейбусы и трамваи обозначены в приложении метками, которые перемещаются по мере движения транспорта. Кликнув на одну из них, можно посмотреть маршрут и список остановок. При этом метки можно добавить в избранное, чтобы каждый раз заново не искать привычный маршрут или остановку.

"Яндекс.Транспорт" умеет также и строить маршруты — достаточно ввести адрес дома или название организации. Если найдется несколько вариантов проезда, приложение укажет для каждого время в пути, количество пересадок и расстояние, которое надо пройти от остановки или до нее. При желании можно исключить вид транспорта, на котором не хочется ехать. Если человек уже в дороге, но боится пропустить свою остановку, он может поставить будильник: приложение подаст сигнал, когда будет пора выходить.

Сервис будет полезен не только в Самаре. Приложение позволяет следить за движением транспорта в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и ещё 43 городах России и Беларуси, а также в Будапеште и Хельсинки. В десятках других городов оно работает как справочник: показывает информацию об остановках и маршрутах следования транспорта. Скачать "Яндекс.Транспорт" можно в Google Play и App Store.

Теги: Яндекс.Транспорт интернет транспорт Самара общественный транспорт мобильные приложения
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