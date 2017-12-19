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Куда отправиться из Самары на Новый год

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Впереди у россиян целых десять дней новогодних каникул, которые каждый сможет потратить по своему усмотрению. Например, отправиться в небольшое путешествие - если не за границу или в столицу, то хотя бы по Самарской области. Благо, интересных программ предлагается немало.

Фото: Владимир Котмишев

"В последние годы значительно возрос интерес самарцев к путешествиям по России, особенно в зимнее время, - рассказывает врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. - Одно из самых популярных направлений - столичные регионы. В этот рождественский сезон в Москве пройдет порядка 50 праздничных фестивалей, и, учитывая хорошую логистику, мы ожидаем, что это направление будет самым востребованным".

Так, с 30 ноября по 28 февраля в столичном ГУМе будет проходить Рождественский праздник. Здесь можно будет полюбоваться на новогоднее убранство, побывать на выставке елочных игрушек, приобрести новогодний сувенир, посмотреть выступления артистов и музыкантов, принять участие в викторинах и развлекательных программах с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами.

Какие новогодние маршруты предлагают российские города Какие новогодние маршруты предлагают российские города
Чем хороша зима? Например, тем, что только зимой можно отправиться к Деду Морозу в Великий Устюг или посетить Снегурочку в Костроме. А еще только во время зимних каникул можно провести несколько дней в экстремальном снежном переходе на собачьих упряжках.

С 25 декабря по 10 января состоятся новогодние гулянья на Поклонной горе. Здесь также будет организована рождественская ярмарка, будут работать аттракционы, проводиться развлекательные мероприятия. В парке Победы откроется выставка ледяных скульптур "Москва в миниатюре", а по вечерам можно будет поучаствовать в традиционных русских зимних игрищах, отведать блюда русской кухни, увидеть огненное шоу и различные музыкальные и хореографические постановки.

Заместитель руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг городской администрации Елена Рождественская призывает самарцев также обратить внимание на предложения наших местных туроператоров. "Возможностей для отдыха очень много, - говорит она. - Можно, например, поехать в гости к сибирским хаски или побывать в частной сыроварне. Это весьма необычные турпродукты, которые привлекают в Самарскую область в том числе гостей из других регионов".

Самарское речное пассажирское предприятие так же, как и в прошлом году, предложит совершить путешествие на судне на воздушной подушке и побывать на территории национального парка "Самарская лука". Можно будет посетить Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь в селе Винновка или отправиться в Ширяево, познакомиться с историей села, побывать на Поповой горе и в музее летучей мыши, заглянуть в штольни. Как пояснила начальник экскурсионного отдела СРПП Лилия Даниленко, когда именно стартуют такие программы, пока сказать сложно, это зависит от ледостава. Их примерная стоимость - 1300-1400 рублей с человека.

Евгения Рахматуллина, заместитель начальника отдела организации исполнительного производства УФССП России по Самарской области:

- Планируя отправляться за границу, убедитесь, что вы не являетесь должником, и в связи с этим не возникнет препятствий вашему вылету за рубеж. Узнать о своих долгах можно, зайдя на официальный сайт управления службы судебных приставов в разделе "Банк данных исполнительных производств". Невыездными считаются должники по алиментам, возмещению ущерба, вреда, причиненного здоровью, морального вреда, причиненного преступлением, с задолженностью 10 тысяч рублей.

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