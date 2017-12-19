Как выбрать новогоднюю елку и не прогадать

На минувшей неделе в Самаре начали работать елочные базары. Мы посетили несколько точек продажи и выяснили, какие правила торговли нарушают продавцы хвойных деревьев.

Елки из-под полы

Самара с каждым днем все сильнее преображается к празднику. Не успели мы оглянуться, как улицы города уже усыпаны хвойными красавицами. По словам директора МП "Ярмарки Самары" Алексея Уланова, на данный момент в муниципальное предприятие поступило 211 заявок на организацию елочных базаров. Однако далеко не все еще успели заключить договор и организовать свое рабочее место. "Что касается стихийных базаров, то мы ведем свой мониторинг и передаем эту информацию в органы, которые борются с незаконной торговлей, в департамент и в районные администрации", - сообщил Уланов.

Отличить организованный елочный базар от несанкционированного очень просто. У получивших разрешение продавцов место торговли должно быть обустроено. Для этого муниципальное предприятие выдает специальные ограждения, таблички с надписью "Елочный базар" и так называемые "пушки" для быстрой упаковки елок. В наличии у продавца также должен быть договор на организацию торговли хвойными деревьями с МП "Ярмарки Самары", копия свидетельства о государственной регистрации ИП, копии свидетельств ИНН и ОГРН.

Под самый корешок

По словам самих продавцов, новогодние елки и сосны в Самару обычно привозят в первых числах декабря. При этом вырубают деревца поздней осенью в устойчивую погоду. До момента реализации деревья хранятся в темном, непроветриваемом месте. Хвойники с легкостью переносят эту консервацию, после чего их выставляют "напоказ".

По условиям договора с МП "Ярмарки Самары" реализации не подлежат желтые и пожухлые деревья. Тем не менее важно знать, как выбрать качественную, свежую елку. Для этого достаточно обхватить елочную ветку рукой и провести по росту иголок. Не осыпались? Значит, можно брать. А если вы хотите, чтобы елка простояла как можно дольше, то оптимальным вариантом будет покупка деревца примерно 25 декабря. Хорошая свежая елка простоит более двух недель. Чтобы продлить срок службы новогодней красавицы, можно после покупки на ночь поставить ее в ведро с водой или же установить в емкость с песком, который нужно периодически увлажнять.

Из лесу, вестимо

Сегодня, по словам самих продавцов, на елочных базарах Самары можно встретить деревья из Ульяновской области, Башкирии, Сибири и других регионов. Возраст деревца, выставленного на продажу, обычно колеблется от 7 до 12 лет. Ели и пихты везут в основном с Севера, а сосны вырубают, как правило, в близлежащих областях.

В Самарской губернии выращивание елок к Новому году - большая редкость. Все дело в климате: эксперты считают, что в наших широтах дерево быстрее желтеет. Тем не менее, как сообщает Минлесхоз, в Нефтегорском районе один индивидуальный предприниматель организовал питомник по выращиванию елок для новогодних праздников на площади 140 га. В этом году оттуда планируется заготовить около 7 тыс. елок для реализации в Самарской и Оренбургской областях. Кроме того, по согласованию с главами муниципалитетов ГБУ СО "Самаралес" планирует заготовить еще 2,5 тыс. новогодних елок - в рамках расчистки от древесно-кустарниковой растительности на сельхозугодьях. Учреждение планирует заготовить новогодние ели и сосны, в том числе для нужд школ, детских садов и учреждений культуры.





Алексей Уланов, директор муниципального предприятия "Ярмарки Самары":

- Условиями договора с организациями и предпринимателями определено, что ими должна соблюдаться чистота торговых площадок. На момент окончания торговли 31 декабря в 18:00 место должно быть убрано, хвойные деревья должны быть либо утилизированы, либо вывезены. В договорах прописаны залоговые суммы, в счет которых мы сможем осуществить уборку к Новому году при неисполнении продавцом своих обязательств.