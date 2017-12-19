16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Как выбрать новогоднюю елку и не прогадать О сметане без обмана Самарчанке удалось вернуть деньги за кредитные услуги косметологов Экспертиза показала, что за вода течет из самарских колонок На что может рассчитывать пассажир при отмене рейса

Права потребителя

Как выбрать новогоднюю елку и не прогадать

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 177
Версия для печати

На минувшей неделе в Самаре начали работать елочные базары. Мы посетили несколько точек продажи и выяснили, какие правила торговли нарушают продавцы хвойных деревьев.

Фото: Владимир Котмишев

Елки из-под полы

Самара с каждым днем все сильнее преображается к празднику. Не успели мы оглянуться, как улицы города уже усыпаны хвойными красавицами. По словам директора МП "Ярмарки Самары" Алексея Уланова, на данный момент в муниципальное предприятие поступило 211 заявок на организацию елочных базаров. Однако далеко не все еще успели заключить договор и организовать свое рабочее место. "Что касается стихийных базаров, то мы ведем свой мониторинг и передаем эту информацию в органы, которые борются с незаконной торговлей, в департамент и в районные администрации", - сообщил Уланов.

Отличить организованный елочный базар от несанкционированного очень просто. У получивших разрешение продавцов место торговли должно быть обустроено. Для этого муниципальное предприятие выдает специальные ограждения, таблички с надписью "Елочный базар" и так называемые "пушки" для быстрой упаковки елок. В наличии у продавца также должен быть договор на организацию торговли хвойными деревьями с МП "Ярмарки Самары", копия свидетельства о государственной регистрации ИП, копии свидетельств ИНН и ОГРН.

Под самый корешок

По словам самих продавцов, новогодние елки и сосны в Самару обычно привозят в первых числах декабря. При этом вырубают деревца поздней осенью в устойчивую погоду. До момента реализации деревья хранятся в темном, непроветриваемом месте. Хвойники с легкостью переносят эту консервацию, после чего их выставляют "напоказ".

По условиям договора с МП "Ярмарки Самары" реализации не подлежат желтые и пожухлые деревья. Тем не менее важно знать, как выбрать качественную, свежую елку. Для этого достаточно обхватить елочную ветку рукой и провести по росту иголок. Не осыпались? Значит, можно брать. А если вы хотите, чтобы елка простояла как можно дольше, то оптимальным вариантом будет покупка деревца примерно 25 декабря. Хорошая свежая елка простоит более двух недель. Чтобы продлить срок службы новогодней красавицы, можно после покупки на ночь поставить ее в ведро с водой или же установить в емкость с песком, который нужно периодически увлажнять.

Просто так пойти в лес и срубить понравившуюся елочку не получится. За законностью вырубки и перевозки новогодних деревьев на территории Самарской области следит министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области совместно с ГУ МВД. "Чтобы срубить елку, нужно предоставить договор аренды лесного участка для заготовки древесины или купли-продажи деревьев, - комментируют в Минлесхозе, - своевременно направить в уполномоченный орган лесную декларацию и отчет об использовании лесов. А для перевозки иметь на руках сопроводительные и бухгалтерские документы".

Из лесу, вестимо

Сегодня, по словам самих продавцов, на елочных базарах Самары можно встретить деревья из Ульяновской области, Башкирии, Сибири и других регионов. Возраст деревца, выставленного на продажу, обычно колеблется от 7 до 12 лет. Ели и пихты везут в основном с Севера, а сосны вырубают, как правило, в близлежащих областях.

В Самарской губернии выращивание елок к Новому году - большая редкость. Все дело в климате: эксперты считают, что в наших широтах дерево быстрее желтеет. Тем не менее, как сообщает Минлесхоз, в Нефтегорском районе один индивидуальный предприниматель организовал питомник по выращиванию елок для новогодних праздников на площади 140 га. В этом году оттуда планируется заготовить около 7 тыс. елок для реализации в Самарской и Оренбургской областях. Кроме того, по согласованию с главами муниципалитетов ГБУ СО "Самаралес" планирует заготовить еще 2,5 тыс. новогодних елок - в рамках расчистки от древесно-кустарниковой растительности на сельхозугодьях. Учреждение планирует заготовить новогодние ели и сосны, в том числе для нужд школ, детских садов и учреждений культуры.

Алексей Уланов, директор муниципального предприятия "Ярмарки Самары":

- Условиями договора с организациями и предпринимателями определено, что ими должна соблюдаться чистота торговых площадок. На момент окончания торговли 31 декабря в 18:00 место должно быть убрано, хвойные деревья должны быть либо утилизированы, либо вывезены. В договорах прописаны залоговые суммы, в счет которых мы сможем осуществить уборку к Новому году при неисполнении продавцом своих обязательств.

Кого бы вы хотели видеть на площадке фестиваля GOOD fest?

Проголосуй за любимого артиста!

Город 312
Трубецкой
IOWA
Анакондаз
Пицца
Ундервуд
Нойз МС
Серебро
Градусы
Макс Корж
Пилот
Всего проголосовало 349
архив опросов

Последние комментарии

Алексей Дмитренко 15 декабря 2017 09:25 Экспертиза показала, что за вода течет из самарских колонок

Юлия, до Куйбышевского района не доехали, извините.

Juliya Juliya 12 декабря 2017 18:46 Экспертиза показала, что за вода течет из самарских колонок

Почему в данной таблице нет данных Куйбышевского района? Или этот район уже не считают за район в Самаре??? !!!

Фото на сайте

Самарские гастрономические бутики изнутри

Самарские гастрономические бутики изнутри

Квасная правда: что скрывается за лотками и этикетками?

Квасная правда: что скрывается за лотками и этикетками?

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31