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Права потребителя

Самарцы на новогодний стол чаще всего покупают конфеты и игристое

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Обязательными атрибутами новогоднего стола самарцев являются наборы конфет (13,9%), игристые вина (8,5%), цитрусовые фрукты (7,5%), торты (7%) и сыр (6,5%). Такой вывод сделали аналитики торговой сети "Перекресток". Накануне Нового года специалисты "подняли" данные годовалой давности и выяснили, какие продукты чаще всего берут к праздничному столу жители разных регионов.

Традиционный новогодний напиток - шампанское - уступил лидерство в ТОПе покупок россиян, за исключением трех городов: Екатеринбурга (11,8%), Москвы (11,3%) и Санкт-Петербурга (10,3%). Жители Перми и Челябинска оказались наиболее равнодушны к алкоголю - игристый напиток и вовсе покинул пятерку популярных товаров к Новому году.

Также наибольшим спросом среди россиян в последнюю предновогоднюю неделю года пользуются наборы конфет, в большинстве городов они стали популярнее таких традиционных новогодних товаров, как шампанское и цитрусовые фрукты. Самые большие сладкоежки в стране по-прежнему живут в Уфе (14,9%), Ростове-на-Дону (14,2%), Самаре (13,9%), Казани (10,1%) и Нижнем Новгороде (9,3%). Здесь наборы конфет второй год подряд занимают первую строчку рейтинга по количеству предновогодних покупок в супермаркетах "Перекресток".

В ТОП-10 продуктов для новогоднего стола вошли также торты в Самаре (7%), Москве  (5,5%), Санкт-Петербурге (4,6%), Екатеринбурге (4,5%) и Уфе (4,3%) и плиточный шоколад в Уфе (8,7%), Ростове-на-Дону (4,7%), Самаре (5,4%), Санкт-Петербурге (4,8%) и  Екатеринбурге (4,5%).

Теги: Перекресток Новый год продукты покупки исследования напитки
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Последние комментарии

Алексей Дмитренко 15 декабря 2017 09:25 Экспертиза показала, что за вода течет из самарских колонок

Юлия, до Куйбышевского района не доехали, извините.

Juliya Juliya 12 декабря 2017 18:46 Экспертиза показала, что за вода течет из самарских колонок

Почему в данной таблице нет данных Куйбышевского района? Или этот район уже не считают за район в Самаре??? !!!

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