Самарцы на новогодний стол чаще всего покупают конфеты и игристое

Обязательными атрибутами новогоднего стола самарцев являются наборы конфет (13,9%), игристые вина (8,5%), цитрусовые фрукты (7,5%), торты (7%) и сыр (6,5%). Такой вывод сделали аналитики торговой сети "Перекресток". Накануне Нового года специалисты "подняли" данные годовалой давности и выяснили, какие продукты чаще всего берут к праздничному столу жители разных регионов.

Традиционный новогодний напиток - шампанское - уступил лидерство в ТОПе покупок россиян, за исключением трех городов: Екатеринбурга (11,8%), Москвы (11,3%) и Санкт-Петербурга (10,3%). Жители Перми и Челябинска оказались наиболее равнодушны к алкоголю - игристый напиток и вовсе покинул пятерку популярных товаров к Новому году.

Также наибольшим спросом среди россиян в последнюю предновогоднюю неделю года пользуются наборы конфет, в большинстве городов они стали популярнее таких традиционных новогодних товаров, как шампанское и цитрусовые фрукты. Самые большие сладкоежки в стране по-прежнему живут в Уфе (14,9%), Ростове-на-Дону (14,2%), Самаре (13,9%), Казани (10,1%) и Нижнем Новгороде (9,3%). Здесь наборы конфет второй год подряд занимают первую строчку рейтинга по количеству предновогодних покупок в супермаркетах "Перекресток".