Катки в парках Самары начнут открывать с 26 декабря

Праздничное открытие катков в парках Самары состоится уже через несколько дней, сообщает МАУ "Парки Самары".

26 декабря в 18:30 пройдет открытие катка в парке Юрия Гагарина, 27 декабря в 18:00 - в парке Дружбы, а 28 декабря в 18:00 - в парке Победы.

На праздничных мероприятиях будут задействованы Дед Мороз со Снегурочкой. Гостей ждут и дискотеки на льду, а также конкурсы и подарки активным участникам. Вход свободный, возрастное ограничение - 0+.