Катки в парках Самары начнут открывать с 26 декабря

Праздничное открытие катков в парках Самары состоится уже через несколько дней, сообщает МАУ "Парки Самары".
26 декабря в 18:30 пройдет открытие катка в парке Юрия Гагарина, 27 декабря в 18:00 - в парке Дружбы, а 28 декабря в 18:00 - в парке Победы.
На праздничных мероприятиях будут задействованы Дед Мороз со Снегурочкой. Гостей ждут и дискотеки на льду, а также конкурсы и подарки активным участникам. Вход свободный, возрастное ограничение - 0+.
Последние комментарии
А это будет в этом году?
Может правильно всё-таки не чайхОна, а чайхАна?