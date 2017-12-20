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Катки в парках Самары начнут открывать с 26 декабря

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Праздничное открытие катков в парках Самары состоится уже через несколько дней, сообщает МАУ "Парки Самары".

26 декабря в 18:30 пройдет открытие катка в парке Юрия Гагарина, 27 декабря в 18:00 - в парке Дружбы, а 28 декабря в 18:00 - в парке Победы.

На праздничных мероприятиях будут задействованы Дед Мороз со Снегурочкой. Гостей ждут и дискотеки на льду, а также конкурсы и подарки активным участникам. Вход свободный, возрастное ограничение - 0+.

Теги: МАУ Парки Самары Самара катки досуг развлечения
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