Когда в Самаре заработают зимние аттракционы?

Самые длинные выходные в году — новогодние. Кто-то скажет: отличный повод, чтобы устроить себе "диванный" отпуск. Но все же лучше на время зимних каникул не "впадать в спячку", а развлечься на свежем воздухе. Мы выяснили, что да как, где и почем.

Все на горки!

Одними из первых в Самаре и Тольятти свою работу начали ледовые горки в парках. Такие конструкция обычно предусматривает два склона: высотой в 3-4 метра для малышей, и 6 метров для тех, кто постарше. Рядом с горками днем работает прокат "ватрушек", но можно прийти и со своей — это будет стоить дешевле. Один тюбинг напрокат обойдется в 300 рублей в час, в залог придется оставить еще пару тысяч рублей или паспорт. Со своей "ватрушкой" в будни на горку пропустят за 100 рублей, в выходные — за 200. Без тюбинга на горках кататься запрещено, потому как небезопасно.

Как рассказал управляющий сети зимних аттракционов "Островок", на данный момент в Самаре горки уже работают с 10:00 до 22:00 в парках им. 50-летия Октября, им. Юрия Гагарина, Дружбы и возле ТК "Амбар". В ближайшее время ледовые горки также должны залить в Загородном парке и на площади им. Куйбышева. Кроме того, в этом году впервые планируется открытие аттракциона рядом с Воронежскими озерами. Кстати, за 1,5 тыс. рублей завсегдатаи могут купить абонемент на посещение любой из горок сети в любой день. Такая "сезонка" будет действовать до конца марта и дает право брать одну "ватрушку" в прокат на один час катания. Воспользоваться абонементом может только один человек раз в день.

К слову, прокатиться на тюбинге можно и на правом берегу Волги. "Ватрушки" в аренду за 300 рублей на весь день дают в прокате "ВелоЛука", расположенном по адресу с. Рождествено, ул. Совхозная, 4. Места, где можно будет безопасно на них покататься, здесь обещают показать, а при желании могут и подвезти за дополнительную плату — порядка 100 рублей. Тюбинг напрокат можно взять и на лыжной базе "Склон" — вместе с услугами подъемника эта услуга обойдется в 350-650 рублей.

Куда отправиться из Самары на Новый год Впереди у россиян целых десять дней новогодних каникул, которые каждый сможет потратить по своему усмотрению. Например, отправиться в небольшое путешествие - если не за границу или в столицу, то хотя бы по Самарской области. Благо, интересных программ предлагается немало.

Заливают катки

Катание на коньках — не менее популярный вид отдыха, и в областной столице уже вовсю заливают катки. На площади Куйбышева и в Парке Дружбы самарцы уже успели опробовать лед. Еще один каток площадью 4,8 тыс. кв. метров сейчас заливают на самарской набережной, на участке от бассейна ЦСК ВВС до ул. Маяковского.



Прокат лыж и коньков на набережной работает с 12:00 до 22:00, а в праздничные дни — с 10:00 до 23:00. Коньки на прокат для взрослых от 35 до 48 размера обойдутся в 150 рублей за час катания, для детей — от 27 до 35 размера — в 100 рублей в час. В залог нужно будет оставить 1 тыс. рублей или паспорт. Здесь же можно за 200 рублей заточить свои коньки.



Впрочем, есть мнение, что выходить на каток на набережной пока не стоит. "Каток по технологии заливают несколько дней, и катание по неподготовленному льду может быть травмоопасным, — считает директор проката Александр Кубриков. — Пока рано кататься, лед еще неровный. Поэтому просим всех нетерпеливых немного подождать, чтобы не испортить себе впечатление. Лучше прогуляться на лыжах по заснеженному пляжу вдоль Волги".



Как сообщили в администрации Самары, в городе зальют восемь больших катков. Помимо вышеназванных, для массовых катаний планировали оборудовать парки Победы, им. Гагарина, стадионы "Чайка" и "Динамо", а также площадку в микрорайоне Волгарь. Плюс к этому в Самаре планируется организовать 59 катков во дворах и 36 ледовых площадок на территории учебных заведений. Часть из них уже готова принять отдыхающих в эти выходные.

А у нас во дворе

Во многих дворах имеются специальные хоккейные "коробки", в которых можно залить небольшие катки. Однако многие из них до самой весны простаивают, до бортов засыпанные снегом. Что делать, если площадка есть, но ей никто не занимается?

"Катки во дворах Самары заливают в том числе по обращению граждан, — рассказал председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Виктор Часовских. — Но для начала этот вопрос надо согласовать с администрацией района. Нужно обратиться к управляющему микрорайона, а он уже будет согласовывать этот вопрос далее по инстанциям. Впрочем, если земля оформлена в собственность совета дома, то тогда именно он должен принимать решение о заливке катка".

Контакты управляющих микрорайонами можно найти на сайте городской думы gordumasamara.ru/moj-osm. Для этого нужно ввести в соответствующих строках свою улицу и номер дома. Но перед тем как бежать к управляющему с обращением, стоит понять, есть ли в микрорайоне подходящее место для калды. Ведь где попало каток не зальешь.

Виктор Часовских, председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ:

— Катки во дворах Самары заливают в том числе по обращению граждан. Но для начала этот вопрос надо согласовать с администрацией района. Нужно обратиться к управляющему микрорайона, и уже он должен будет согласовывать этот вопрос далее по инстанциям.

Навострили лыжи

Мест для катания на беговых лыжах в нашем регионе тоже хватает, как и пунктов проката лыжного снаряжения. Например, прокат на набережной предлагает беговые лыжи с ботинками размеров от 39 до 44 за 200 рублей в час, в качестве залога потребуется документ или 3,5 тыс. рублей.

Сейчас в прокате на набережной также работает камера хранения: для тех, кто со своим снаряжением — цена услуги 50 рублей, а тем, кто взял коньки или лыжи напрокат — бесплатно. Лыжи на сутки можно взять с понедельника по четверг за 700 рублей и, например, целой компанией устроить покатушки за Волгу. "На правом берегу есть очень много красивых мест, о которых многие наши жители ничего не знают, — рассказывает Александр Кубриков. — Один из самых популярных маршрутов для новичков — до соснового бора недалеко от Рождествено. Протяженность трассы — примерно 16 км".

Арендовать прогулочные лыжи можно и в самом Рождествено в "ВелоЛуке" за 300 рублей на весь день. А вот попробовать себя на профессиональной трассе, где проходят гонки и кроссы, можно посетив лыжную базу "Чайка". Местные, специально подготовленные равнины и склоны подойдут как профессионалам, так и новичкам. Со своим инвентарем катание бесплатное, а напрокат туристические лыжи обойдутся в 100 рублей (в будни), беговые — в 200. В выходные и праздничные дни цена поднимается на 50 рублей. Пункт проката работает без перерывов и выходных с 9.00 до 19.00, инвентарь выдают только до 17:00.

В гостиницах Самары забронированы почти все места для болельщиков ЧМ Будущее лето в столице региона обещает стать самым жарким для сферы гостиничного бизнеса. Еще бы: в Самару приедут болельщики игр чемпионата мира по футболу, и важным вопросом для них станет размещение на время проведения матчей. Мы разбирались, насколько готовы самарские отели и есть ли еще в них свободные места.

Мы на горочке катались

Тем же, кто жаждет настоящей скорости, прямая дорога на "горнолыжки". В селе Малая Царевщина на ул. Рябиновой, 6 в зависимости от смены подъемник на 4-5 часов может обойтись от 400 до 500 рублей в будни и от 450 до 800 рублей в выходные. На два часа — 550 рублей. Для детей до 12 лет и пенсионеров старше 60 — скидки. Входной билет со своим снаряжением без подъемника — 150 рублей. Горные лыжи или сноуборд на "Склоне" сдают в аренду за 250 рублей на 2 часа в будни, и за 300 рублей в выходные.

На горнолыжке на Красной Глинке можно покататься 5-6 часов за 800-1200 рублей в зависимости от смены. Можно попробовать свои силы и умения, купив скипасс (электронный пропуск) на час за 250-400 рублей. Сноуборд или горные лыжи с ботинками в аренду — 300 рублей на час, на два — за 500 рублей, на день — за 700 рублей. Торжественное открытие сезона намечено на 23 декабря, но уже с 16 декабря горнолыжный комплекс работает в тестовом режиме.