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Кредитование Деньги

Объем автокредитов в Самарской области за год вырос на 33,6%

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Национального бюро кредитных историй за 10 месяцев 2017 года в России было выдано автокредитов на сумму 391,9 млрд руб., что на 39,3% больше, чем в 2016 года (281,3 млрд рублей). При этом самые высокие темпы роста объемов выданных автокредитов были отмечены в Кемеровской (+68,5%) и Челябинской (+57,8%) областях, Удмуртской республике (+55,4%), Республике Башкортостан (+54,6%), а также в Пермском крае (+50,9%). В Москве и Санкт-Петербурге объемы выданных автокредитов за данный период выросли на 23,3% и 41,4% соответственно.

Самарская область также попала в топ-40 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида кредитов по версии НБКИ. За первые 10 месяцев 2017 года в Самарской области выдали автокредитов 11,48 млрд рублей, что на 33,6% больше, чем в 2016 году.

"Наряду с увеличением объемов автокредитования, уже несколько месяцев подряд (с марта 2017 года) мы наблюдаем и рост автомобильных продаж, — говорит исполнительный директор аналитического агентства "АВТОСТАТ" Сергей Удалов. — При этом данные показатели во многом обусловлены реализацией госпрограммы льготного автокредитования, спектр которой в последнее время был расширен за счет новых программ — "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Помимо субсидированной процентной ставки, в рамках этих программ покупатели получали и 10%-ную скидку на автомобиль, что только повышало привлекательность кредита".

Теги: Удалов Сергей Автостат НБКИ автокредиты Самарская область продажа автомобилей кредитование
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Последние комментарии

Андрей Лебедев 26 ноября 2013 16:09 Русфинанс Банк начал оформлять кредиты в интернет-магазине "Шатура"

К 1992 году Сбербанк РСФСР собрал с населения, по-видимому, 400-500 млрд. рублей, что эквивалентно такому же количеству долларов, и остался должен эти деньги всему сегодняшнему российскому населению. При покровительстве Правительства тех лет он закрыл окошечки касс и объявил, что денег нет! http://www.slaviza.ru/society/537-operacii-sberbanka-rf.html

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