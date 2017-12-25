Объем автокредитов в Самарской области за год вырос на 33,6%

По данным Национального бюро кредитных историй за 10 месяцев 2017 года в России было выдано автокредитов на сумму 391,9 млрд руб., что на 39,3% больше, чем в 2016 года (281,3 млрд рублей). При этом самые высокие темпы роста объемов выданных автокредитов были отмечены в Кемеровской (+68,5%) и Челябинской (+57,8%) областях, Удмуртской республике (+55,4%), Республике Башкортостан (+54,6%), а также в Пермском крае (+50,9%). В Москве и Санкт-Петербурге объемы выданных автокредитов за данный период выросли на 23,3% и 41,4% соответственно.

Самарская область также попала в топ-40 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида кредитов по версии НБКИ. За первые 10 месяцев 2017 года в Самарской области выдали автокредитов 11,48 млрд рублей, что на 33,6% больше, чем в 2016 году.

"Наряду с увеличением объемов автокредитования, уже несколько месяцев подряд (с марта 2017 года) мы наблюдаем и рост автомобильных продаж, — говорит исполнительный директор аналитического агентства "АВТОСТАТ" Сергей Удалов. — При этом данные показатели во многом обусловлены реализацией госпрограммы льготного автокредитования, спектр которой в последнее время был расширен за счет новых программ — "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Помимо субсидированной процентной ставки, в рамках этих программ покупатели получали и 10%-ную скидку на автомобиль, что только повышало привлекательность кредита".