В Курумоче сменилась схема маршрутов движения транспорта

С 23 декабря изменился маршрут движения транспорта на привокзальной площади и парковках аэропорта. Теперь заезд автомобильного транспорта будет возможен только с Аэропортовского шоссе, через парковку.
Движение общественного транспорта будет осуществляться по старой схеме - через Терминал 2. Выезд всех видов транспорта будет осуществляться через парковку на Аэропортовское шоссе.
Администрация международного аэропорта просит пассажиров и водителей такси обращать внимание на вновь установленные указатели и знаки дорожного движения.
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