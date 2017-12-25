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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

В Курумоче сменилась схема маршрутов движения транспорта

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 23 декабря изменился маршрут движения транспорта на привокзальной площади и парковках аэропорта. Теперь заезд автомобильного транспорта будет возможен только с Аэропортовского шоссе, через парковку.

Фото: пресс-служба аэропорта "Курумоч"

Движение общественного транспорта будет осуществляться по старой схеме - через Терминал 2. Выезд всех видов транспорта будет осуществляться через парковку на Аэропортовское шоссе.

Администрация международного аэропорта просит пассажиров и водителей такси обращать внимание на вновь установленные указатели и знаки дорожного движения.

Теги: Курумоч транспорт движение аэропорт Самара
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