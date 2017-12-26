Как вырастут тарифы такси в новогоднюю ночь

Приближается главный праздник года. Традиционно его стремятся отметить с размахом, шумными застольями и походами в гости. Но в силу определенных причин личным транспортом в разгар веселья пользоваться не принято, поэтому если вы в новогоднюю ночь решите покататься по городу, учтите: за услуги такси придется выложить вдвое, а то и втрое больше.

Популярные сервисы онлайн-заказов такси сообщают, что официально поднимать тарифы в новогоднюю ночь не планируют. Однако, так как цены на поездки формируются автоматически в зависимости от спроса и наличия свободных машин, то неизбежно применение повышающих коэффициентов. "Базовый тариф uberSTART рассчитывается по следующей схеме: 25 рублей за подачу + 2 рубля за минуту + 9,5 рублей за километр (все компоненты суммируются), - сообщила директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина. - Если в определенный момент времени спрос в конкретных районах города превышает предложение, платформа автоматически применяет повышающий коэффициент, то есть стоимость поездок временно увеличивается".

Подобный ответ предоставили и в Яндекс.Такси. "Мы не планируем менять тарифы. Цена за поездку по всем тарифам формируется полностью автоматически, - сообщили в пресс-службе компании. - Кроме самого тарифа, на стоимость поездки влияет множество факторов. Два основных - это количество свободных машин вокруг пользователя в момент заказа и пробки по маршруту, который указал пользователь. Самый высокий спрос на такси традиционно ожидается 31 декабря и 1 января, когда люди едут праздновать Новый год, а затем возвращаются домой. Как правило, в эти дни на линию выходит и меньше водителей - они тоже стараются отдохнуть".

Как выбрать новогоднюю елку и не прогадать На минувшей неделе в Самаре начали работать елочные базары. Мы посетили несколько точек продажи и выяснили, какие правила торговли нарушают продавцы хвойных деревьев.

В "Самара-Такси" (ООО "Дилижанс") рассказали, что в новогоднюю ночь, так же как и в прошлом году, на рейсы выйдет более тысячи автомобилей. "Мы не повышаем наши тарифы ни в снегопады, ни в час пик, - с гордостью отметил директор ООО "Дилижанс" Александр Грицай. - Исключение составляют лишь два дня в году: это 31 декабря и 1 января, когда для увеличения количества автомобилей на линии и сокращения времени подачи мы повышаем тариф на 50%".

В такси "Лидер" (ГК "Везет") напомнили, что компания является агрегатором и не имеет собственного таксопарка и водителей в найме. Соответственно, тарифы перевозчиков зависят от спроса на услугу в конкретной дорожной ситуации. "Как показывает опыт, в последние несколько лет стоимость проезда в праздничные дни отличается от обычной тарификации незначительно, - рассказали в компании. - В прошлом году в ночь на 1 января поездка с площади Куйбышева к метро "Гагаринская" стоила 245 рублей. Сейчас в будний день она обойдется в 150 рублей".

В "Лидере" отмечают, что для удовлетворения повышенного спроса увеличение стоимости - вынужденная мера. Иначе активным водителям просто невыгодно делать выбор в пользу дороги, отказываясь от праздника. Кстати, по данным "Лидера", в прошлую новогоднюю ночь на дороги Самары выехало на 19% больше водителей, чем в обычный выходной. При этом маршруты чаще всего начинались из центра города (24% поездок).

"Помимо праздничных мероприятий в городе, очень важное значение имеет погода. В этом году, по данным прогнозов, ночь будет сухая, без осадков. Поэтому скачка цен ожидать не стоит", - прогнозируют в такси "Лидер".