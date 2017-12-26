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В новогодние праздники аэропорт Курумоч обслужит 679 рейсов

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аэропорт Курумоч сформировал расписание на период новогодних праздников, сообщает пресс-служба компании. С 30 декабря 2017 года по 9 января 2018 года включительно самарский аэропорт планирует обслужить 679 регулярных и чартерных рейсов, из которых 95 - международные.

Финальным рейсом 2017 года станет рейс авиакомпании "Сибирь" S7-36 по маршруту Самара - Москва (Домодедово), вылетающий в 22:50. Первый рейс 2018 года запланирован на 0:15 местного времени по маршруту Самара - Уфа, его выполнит авиакомпания "Икар". Первым прилетевшим рейсом в новом году станет Дубай - Самара, прибытие которого запланировано на 14:10 1 января.

Самым загруженным днем в расписании станет пятница, 5 января 2018. В этот день производственные службы аэропорта обслужат 80 воздушных судов. Меньше всего рейсов ожидается в первый день нового года - 23.

Теги: Самара Курумоч аэропорт транспорт авиация
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