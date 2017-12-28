Где в Самаре будущим выпускникам пройти профтестирование

Случаи, когда, перейдя в выпускной класс, школьник еще не может выбрать профессию, нередки. Помочь в этом может профтестирование. Благо, в Самарской области его проводят самые разные образовательные и молодежные учреждения.

Научный подход

Сегодня на рынке существует немало вариантов тестов. "С уверенностью можно рекомендовать компьютерный диагностический комплекс "Профориентатор", разработанный коллективом Центра тестирования и развития "Гуманитарные технологии", созданного на базе факультета психологии МГУ им. М.В.Ломоносова, - рассказывает руководитель отдела "Центр планирования профессиональной карьеры" Центра профессионального образования Самарской области Татьяна Четверикова. - Методика позволяет выявить интересы, способности и личностные особенности, выбрать среднее профессиональное или высшее учебное заведение, направление профессионального обучения или определить подходящий профиль обучения в старшей школе".

В то же время эксперт отмечает, что существует группа тестов, к результатам которых надо относиться осторожно: методики, разработанные в 80-90 годах прошлого столетия. Их авторы - серьезные и уважаемые ученые, тесты прошли все этапы проверок, но с тех пор изменились содержание и характер труда во многих профессиональных сферах. Впрочем, есть и иные тесты, разработанные различными психологами, педагогами и учеными. Некоторые из них предлагаются онлайн. Здесь следует помнить простое правило, о котором напоминает Татьяна Четверикова: если надежность теста его авторы доказывают только отзывами пользователей - о научной обоснованности здесь речь не идет. Но, тем не менее, независимые исследователи тоже могут предложить качественный продукт.

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С уклоном в психологию

Конечно, лучше обращаться в государственные и муниципальные структуры. Так, в ЦПО Самарской области любой школьник может пройти тестирование бесплатно. Кроме того, бесплатные услуги по профтестированию предлагает муниципальный молодежный центр "Самарский" - достаточно просто записаться в центре на прием. Тестирование продлится около часа, по итогам которого подростку смогут назвать те сферы деятельности, в которых он добьется наибольшего успеха. "Впрочем, тестирование - это всего лишь инструмент, позволяющий получить больше информации, а выбор всегда остается за человеком", - говорит ведущий психолог центра Ольга Погудина.

А вот в Самарском центре детской нейропсихологии за услуги по профтестированию придется заплатить. Услуга обойдется в 2 тысячи рублей. Само тестирование, в ходе которого подросток будет отвечать на вопросы, займет примерно 30-40 минут, остальное время идет беседа с психологом. Он изучит как интеллектуальные способности школьника, так и его психологические склонности. После этого психолог может посоветовать конкретные профессии, при этом, как отмечают в Центре, рассказывая о профессиях, будущего специалиста сориентируют в первую очередь на востребованные сегодня профессии, а также на те варианты трудоустройства, что будут котироваться в ближайшем будущем.

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Посоветоваться с родителями

Платные услуги по профтестированию предлагают и вузы. Так, в Самарском государственном социально-педагогическом университете (СГСПУ) тестирование по программе "Профориентатор" обойдется в 1100 рублей. Сеанс профконсультации здесь тоже состоит из двух частей: компьютерного тестирования и устной консультации с психологом. После прохождения тестирования на экране появляются результаты, которые тестируемый впоследствии получает в распечатанном виде. Результат включает в себя рекомендации по развитию слабых сторон и использованию сильных, сравнительный анализ с идеальными формулами профессий, список наиболее подходящих для подростка областей профессиональной деятельности, профиль его способностей, интересов и черт характера.

Правда, Татьяна Четверикова напоминает, что точность рекомендаций зависит как от качества самого теста, так и от квалификации профконсультанта. "Ни один тест не может учесть всего разнообразия условий, в которых находится человек, его проблем и ресурсов, - говорит эксперт. - Только комплексная консультация позволяет выстроить оптимальную карьерную траекторию".

Татьяна Четверикова также напоминает: если выпускник еще не сделал выбор, но знает спектр своих интересов, гораздо важнее, чем пройти тестирование, совместно с родителями, педагогами или специалистами-профконсультантами определить несколько профессий (или видов деятельности), находящихся в круге своих интересов. "Надо постараться пообщаться с представителями обозначенных профессий, обсудить все нюансы их работы: режим, типичный распорядок, требования к здоровью и уровню подготовки, стрессовые факторы, - уточняет Татьяна Четверикова. - Полезно посетить рабочее место профессионала и понаблюдать за его работой".





Татьяна Четверикова, руководитель отдела "Центр планирования профессиональной карьеры" ЦПО Самарской области:

- Школьников и их родителей привлекает возможность тестирования онлайн, особенно если это бесплатно. Но не стоит доверять результатам, если тестирование предлагается вузом, а в результате рекомендуются профессии из перечня, по которому осуществляется набор в этот вуз. Если тест проводится независимым центром или психологом, полезно изначально сформировать у себя установку: результаты теста - не руководство к действию, а пища для размышлений и анализа.