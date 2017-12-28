Самарских застройщиков отправят за кредитами в банк

Новые требования к застройщикам, установленные федеральным законодательством, могут заметно уменьшить количество компаний, работающих на строительном рынке региона, а также привести к росту цен на "первичку". С другой стороны, эксперты признают, что степень защиты покупателей увеличивается, что поможет исключить риск афер на рынке жилья.

Еще каких-то несколько лет назад большинство покупателей квартир в новостройках приобретали долю в строящихся домах, заключая с застройщиком договор долевого участия. Зачастую сделки проводились тогда, когда будущая высотка еще находилась на уровне котлована. Немало строительных проектов по разным причинам не были завершены, что привело к появлению большого количества обманутых дольщиков. Требования к застройщикам постепенно ужесточались, и в ноябре 2017 года Президент Владимир Путин потребовал в течение трех лет полностью отказаться от долевого строительства и перейти к продаже уже готового жилья.

Ипотека-2017: проценты все ниже, а рефинансирование все проще Снижение процентных ставок по ипотеке делает ее все более доступной. Однако не стоит ожидать, что этот процесс продлится и дальше. А вот умелое применение такого инструмента, как рефинансирование, может помочь сэкономить немалые средства тем, кто уже выплачивает кредит.

Обозначенный срок истечет еще нескоро, однако правила игры на строительном рынке меняются уже сегодня. Как рассказывает заместитель генерального директора ГК "Финстрой" Оксана Быстрова, теперь застройщик должен будет строить одновременно лишь один объект на одном участке, используя одно разрешение на строительство. К слову, крупные самарские застройщики, к примеру, ГК "Новый Дон", ДК "Древо", да и сама ГК "Финстрой", осуществляющая квартальную застройку, сегодня нередко имеют по пять-шесть разрешений на строительство. Как отмечает Оксана Быстрова, пока нет ясности, как же теперь должен поступать застройщик в такой ситуации, чтобы выполнить все взятые на себя обязательства. Единственным выходом может стать создание дочерних организаций, каждое из которых будет получать свое разрешение

И это еще не все - вместо поступления денег от дольщиков в скором времени застройщики должны будут перейти на "проектное финансирование", то есть получать банковский кредит. Как отмечает Оксана Быстрова, для того чтобы застройщики смогли продолжить работу, ставка по кредиту не должна будет превышать 4%. Однако заместитель директора сети операционных офисов Райффайзенбанка по Самарской области Елена Попова усомнилась в реальности такой цифры. Скорее всего, процент будет выше на несколько процентных пунктов.

Электронные сервисы помогут сэкономить на сделках с недвижимостью Получить данные об объекте недвижимости, поставить его на кадастровый учет и оформить право собственности - теперь все это можно сделать, не выходя из дома и с существенной выгодой.

Как подчеркивают эксперты, количество застройщиков, способных работать на рынке по новым правилам, существенно сократится. Сейчас на самарском рынке работает около 40 организаций, и, по всей видимости, выживут лишь самые крупные из них. Определенную дополнительную нагрузку для них уже создало новшество, внедряемое в этом году, - компенсационные фонды, которые призваны помочь в случае неожиданного банкротства предпринимателя и появления недостроев. Ранее эту задачу должны были решать страховщики, но в итоге было решено создать фонд. Как отмечают эксперты, эта мера вполне оправданна. "Введение компенсационных фондов для застройщиков заметно повышает защищенность покупателей, ведь предусмотренный ранее механизм страхования не был надежным, - говорит генеральный директор Центра недвижимости и права "Огни Самары", вице-президент ПГР Юлия Овечкина. - Страховая компания могла разориться или прекратить свое существование".

Таким образом, покупатели жилья теперь смогут спокойно вкладывать свои деньги в новые объекты недвижимости - как в строящиеся, так и в уже сданные. Правда, за это придется доплатить. Эксперты единогласны в том, что все затраты застройщиков будут переложены на плечи покупателей, хотя прогнозировать конкретные суммы пока сложно. Но главное здесь - то, что теперь практически полностью исчезнут так называемые "инвестиционные" квартиры, которые раньше, по словам Елены Поповой, составляли до 40% приобретаемого жилья в новостройках. Их покупатели знали, что, приобретая квартиру на этапе котлована, смогут после постройки дома перепродать ее с прибылью. Сейчас же это станет невозможным.





Максим Астапов, заместитель руководителя управления департамента градостроительства Самары:

- Необходимо уходить от долевого строительства, чтобы гражданин покупал уже готовый объект недвижимости, а не переживал, будет ли достроен дом, в который вложены его средства.