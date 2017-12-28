Самарское речное пассажирское предприятие сообщает, что с пятницы, 29 декабря, начинает работу переправа "Самара (Речной вокзал) - Проран - Рождествено".
Налажена регулярная пассажирская переправа от Речного вокзала до Рождествено с заходом на Проран
САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы: Алексей ДМИТРЕНКО
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